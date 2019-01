Advertisement

Cosa ci faceva Stefano De Martino negli uffici di Viale Mazzini a Roma nel pomeriggio del 7 gennaio? Stando ai Gossip che circolano sul web in queste ore, sembra proprio che il ballerino abbia incontrato in gran segreto Carlo Freccero, il direttore di Rai Due che lo vorrebbe come conduttore di Made in Sud [VIDEO]. Se fino a qualche giorno fa era solo un'indiscrezione quella che voleva il bel napoletano prossimo a lasciare Mediaset, oggi potrebbe aver trovato conferma nel faccia a faccia che ci sarebbe stato tra lui e la controparte.

Stefano De Martino lascia Mediaset? Carlo Freccero lo 'corteggia'

È notizia di poche ore fa quella secondo la quale Stefano De Martino sarebbe stato avvistato negli studi Rai di Viale Mazzini nel pomeriggio di lunedì 7 gennaio.

Alcuni siti di gossip, infatti, raccontano che il ballerino è stato visto entrare negli uffici romani dove si appoggia Carlo Freccero, il direttore di Rai Due che non ha fatto mistero di volere proprio il 29enne per la nuova edizione di Made in Sud.

Intervistato alcuni giorni fa da un'emittente radiofonica, l'uomo ha ammesso candidamente di aver pensato all'ex marito di Belen Rodriguez per rilanciare lo show comico della sua rete, che ha subito lo stop di un anno dopo gli ascolti non eccellenti dell'annata presentata da Gigi D'Alessio.

"Non posso dire molto perché non ho ancora il contratto firmato. Non sono sicuro che accetterà, però, perché è conteso con Mediaset"- queste le dichiarazioni che ha fatto Freccero poco tempo fa sull'ipotetico sbarco del napoletano in Rai.

Da quando sul web ha iniziato a circolare il gossip secondo il quale De Martino sarebbe stato visto entrare negli studi Rai di Roma, in tanti non hanno potuto non collegare il tutto alla sua chiacchierata partecipazione a Made in Sud, un programma che gli permetterebbe di debuttare nel ruolo di conduttore unico in prima serata.

Che l'ex volto di Amici si trovasse nella Capitale lunedì 7/01, però, è vero perché è stato lui stesso a precisarlo in un paio di "Stories" che ha caricato su Instagram di un negozio sportivo che ha sede nella Città Eterna.

Non sappiamo se l'incontro che si dice ci sia stato tra Stefano e il direttore di Rai Due, sia andato a buon fine; sicuramente ne sapremo di più tra qualche giorno, anche perché la messa in onda della prima puntata del format dedicato alla comicità è prevista per il 25 gennaio prossimo.

Stefano De Martino: il 2019 inizia col 'botto'

La possibilità di vestire i panni di presentatore di un programma apprezzato come Made in Sud, è soltanto una delle tante belle cose che sono capitate a Stefano De Martino in queste settimane. La fine del 2018 e l'inizio del nuovo anno, infatti, sembrano aver portato molte novità nella vita del bel napoletano.

Professionalmente parlano, il 29enne sta vivendo un periodo d'oro perché, seppur abbia scelto di apparire poco in Tv dopo l'esperienza da inviato all'Isola dei Famosi, sono tante le proposte di lavoro che gli sono arrivate: oltre alla conduzione offertagli dal direttore di Rai Due, si dice che l'ex marito di Belen Rodriguez sia stato provinato per il ruolo di opinionista della nuova edizione del reality sulla sopravvivenza.

Dal punto di vista sentimentale, invece, i settimanali di gossip hanno documentato la frequentazione che il ballerino ha intrapreso da qualche tempo con la modella Chiara Scelsi; la 22enne, infatti, è stata paparazzata al fianco di De Martino [VIDEO]in più occasioni e pare che il loro flirt potrebbe essere ufficializzato a breve.