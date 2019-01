Annuncio

Nonostante continui a dichiararsi ancora innamorato di Belen Rodriguez [VIDEO], Fabrizio Corona le augura di riunire la famiglia che aveva messo su con Stefano De Martino. Nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Mattino 5 il 28 gennaio, l'ex re dei paparazzi ha commentato in modo inaspettato il Gossip che vorrebbe la sua ex fidanzata di nuovo vicina al ballerino di Amici, per il quale il 45enne ha speso belle parole tra la perplessità di tutti i presenti.

Il parere inaspettato di Corona

Lunedì 28 gennaio Fabrizio Corona è stato ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 e, tra i tanti argomenti che ha affrontato, quello che ha catturato l'attenzione degli appassionati di gossip è sicuramente quello che coinvolge Belen Rodriguez. La padrona di casa ha chiesto all'ex re dei paparazzi un parere sulla notizia che ha impazzato sul web negli ultimi giorni: la showgirl argentina ha dedicato una canzone d'amore a Stefano De Martino [VIDEO] in radio e poi gli ha detto: "Ti aspetto a casa".

Chi si aspettava che l'imprenditore reagisse male di fronte al presunto riavvicinamento tra la 34enne e il ballerino di Amici, sarà rimasto molto sorpreso nell'ascoltare le parole che l'uomo ha usato per commentare il tutto.

"Glielo auguro, la famiglia viene prima di tutto", ha detto Corona su Canale 5. Nonostante continui a confermare il sentimento che nutre ancora oggi per Belen, Fabrizio si è mostrato consapevole del fatto che riunire la loro coppia oggi è praticamente impossibile. Infatti ha aggiunto: "Lei sarebbe una pazza a tornare con me".

Corona su De Martino: 'È una persona simpatica e geniale'

Dopo essersi detto favorevole al tanto chiacchierato ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, Fabrizio Corona ha approfittato delle telecamere di Mattino 5 per dire cosa pensa di De Martino: "Lui è una persona simpatica, allegra e geniale". Le belle parole che l'ex re dei paparazzi ha speso per il ballerino di Amici arrivano a pochi giorni da quelle che quest'ultimo ha usato in un'intervista per commentare il suo ex "rivale in amore".

Interpellato da Fanpage sull'uomo che la Rodriguez ha amato prima di lui, il napoletano ha detto: "Per anni siamo stati considerati antagonisti, ma oggi che entrambe le storie sono finite, andiamo molto d'accordo. Quando ci incontriamo a qualche evento chiacchieriamo e ci divertiamo.

Mi dispiace per quello che ha passato". Insomma tutti sembrano non aspettare altro che l'annuncio del ricongiungimento dell'ex coppia d'oro del gossip nostrano (Belen e Stefano), ma i diretti interessati al momento non si smuovono dalla loro posizione di genitori felicemente single.