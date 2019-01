Annuncio

Nella registrazione del trono classico di Uomini e donne di sabato 26 gennaio 2019, è stato presentato il nuovo tronista che si siederà sulla poltrona rossa al posto di Teresa che, come sappiamo, è pronta a registrare la sua scelta e che vedremo nello speciale del programma di Maria De Filippi in onda in prima serata nel corso del mese di febbraio. Il nuovo tronista è Andrea Zelletta, giovane modello e influencer e la cui bellezza, stando alle anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', non è passata inosservata.

Oltre a ciò, nell'ultima registrazione, Lorenzo ha salutato tutti e si è detto pronto ad effettuare la sua scelta [VIDEO], non prima di aver passato un giorno e una notte con le due corteggiatrici in villa.

Uomini e donne, il nuovo tronista è Andrea Zelletta

Classe 1993, Andrea Zelletta è originario di Taranto ma vive a Milano dove lavora come modello. Apprezzatissimo sui social, è anche un giovane influencer [VIDEO]. Nel video di presentazione andato in onda nella registrazione di sabato scorso, il nuovo tronista si è descritto come un ragazzo frizzante e ambizioso, che non si accontenta e desideroso di lanciarsi sempre in nuove avventure. Tra i pregi, quello di giudicare una persona solo dopo averla conosciuta, mentre tra i sogni del giovane modello c'è quello di costruire una famiglia solida. Amante dei viaggi, ha poi dichiarato di essersi innamorato una sola volta nella vita. Ammette di non avere in mente una donna ideale, l'unica caratteristica che la donna che gli deve stare accanto deve avere, è l'ambizione.

Andrea, da quanto ci svelano le anticipazioni, ha catturato gli sguardi del parterre femminile di Uomini e donne e sembra che anche Claudia Dionigi sia rimasta colpita dalla bellezza del nuovo tronista, tanto che i due hanno ballato insieme al centro dello studio di Maria De Filippi.

Spoiler registrazione del 26 gennaio trono classico, Lorenzo pronto alla scelta

Dopo la presentazione del nuovo tronista, abbiamo visto che Claudia per tutta la puntata ha fissato il nuovo arrivato e come detto, ha accettato di ballare con lui, lasciando Lorenzo nei suoi pensieri, stuzzicato più volte anche dalla conduttrice. Riccardi, secondo le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', ha annunciato di essere pronto alla scelta tra Claudia e Giulia. La registrazione del 26 gennaio sarà dunque l'ultima effettuata in studio dal giovane milanese, il quale si appresta a passare un giorno e una notte con le due corteggiatrici in Villa. Al termine di questo, vi sarà la scelta definitiva che, come ampiamente annunciato, avverrà in un castello, alla presenza delle famiglie di entrambe le corteggiatrici e del tronista.

Seguirà il party di fidanzamento organizzato dalla new entry di questa stagione, Valeria Marini. Il tutto in onda in prima serata su Canale 5 nel corso del mese di febbraio. La prima puntata dello 'Speciale Uomini e donne' sarà dedicato alla scelta di Teresa, come evidenziano i promo che Mediaset sta mandando in onda in questi giorni. Nella seconda puntata vedremo invece protagonista Lorenzo Riccardi, alle prese con la scelta tra Claudia e Giulia.