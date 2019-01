Annuncio

Come avrà reagito Belen Rodriguez nel sapere che Fabrizio Corona la ama ancora? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche ora, e più precisamente da quando "Chi" ha reso pubblici alcuni passaggi del libro dell'imprenditore. La mattina successiva alla diffusione della notizia, secondo la quale il suo ex compagno sarebbe ancora pazzo di lei, la showgirl argentina ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae abbracciata a Stefano De Martino.

Che questo sia un segnale sulla direzione stanno prendendo i sentimenti della 34enne?

Corona spiazza tutti: 'Belen ti amo, torna da me'

Nelle scorse ore, Fabrizio Corona ha regalato l'ennesimo colpo di scena agli amanti della cronaca rosa: l'ex re dei paparazzi ha offerto a "Chi" alcuni stralci del suo nuovo libro, quelli in cui ha parlato a cuore aperto dell'unica donna che ha amato in vita sua.

Stiamo parlando di Belen Rodriguez, la soubrette che è stata con l'imprenditore per oltre 4 anni, fino a quando i problemi giudiziari di lui non li hanno allontanati definitivamente.

In "Non mi avete fatto niente", l'uomo ha confessato che l'argentina è ancora nel suo cuore [VIDEO], di amarla e di sognare un giorno di poter mettere su una famiglia con lei. "Io non so se torneremo mai insieme, ma sono certo che io e lei siamo considerati dagli italiani una cosa sola, una coppia inossidabile"- ha detto Corona.

Quando sul web ha cominciato a circolare la dichiarazione d'amore che Fabrizio ha fatto all'argentina a quasi 7 anni dalla loro rottura, in tanti si sono domandati come avesse reagito lei di fronte a questa inaspettata confessione. Dopo quasi un giorno di silenzio, la showgirl si è palesata sui social network e le cose che ha pubblicato nelle sue "Instagram Stories", potrebbero non fare tanto piacere al suo ex fidanzato.

Oltre ad un video che vede protagonista il piccolo Santiago che sta per andare a scuola, Belen ha postato sul suo account una foto dell'evento mondano al quale ha partecipato l'altra sera. In questo scatto, si vede la 34enne abbracciata allo stilista Marcelo Burlon e all'ex marito Stefano De Martino (al quale mette simpaticamente una mano in faccia per coprirlo).

Per chi batte davvero il cuore della 'contesa' Belen?

La foto che la Rodriguez ha postato sul suo profilo Instagram un paio d'ore fa, è la stessa che De Martino ha caricato nelle "Stories" il giorno precedente, cioè quella in cui faceva intendere di essere in minoranza rispetto agli argentini presenti nello scatto.

Il fatto che Belen abbia deciso di condividere con i suoi fan sui social un'immagine in cui è sorridente e serena accanto all'ex marito, secondo tanti potrebbe essere un segnale sui suoi veri sentimenti.

Da quando si è ufficialmente lasciata con Andrea Iannone, sono tantissimi i flirt o i ritorni di fiamma che sono stati attribuiti alla conduttrice Mediaset: dal cestista Bruno Cerella al calciatore Ezequiel Lavezzi, dal connazionale Lucas ai presunti riavvicinamenti con Corona e De Martino.

L'argentina non si è mai sbilanciata sulla sua vita privata da quando ha rotto con il pilota Aprilia, ma chissà che presto non decida di comunicare ai curiosi quale tra i tanti corteggiatori che ha preferisce. [VIDEO]