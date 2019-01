Annuncio

La puntata di domani, martedì 29 gennaio, de Il Paradiso delle Signore sarà caratterizzata dalla volontà di Umberto Guarnieri di inserire far entrare Riccardo negli affari di famiglia. Il potente imprenditore ritiene che questo sia il modo migliore per spronare il figlio e aiutarlo a disintossicarsi dalla dipendenza degli antinfiammatori oppiacei, di cui il ragazzo soffre ormai da mesi. Marta e Adelaide, però, non saranno della stessa opinione.

Umberto e Adelaide avranno una discussione a causa di Riccardo

Le anticipazioni [VIDEO] della puntata del 29 gennaio de Il Paradiso delle Signore riportano fatti molto avvincenti.

Marta proporrà a suo padre Umberto di portare Riccardo in una clinica in Svizzera per potersi disintossicare dalla sua dipendenza dagli antidolorifici oppiacei, l'uomo però non sarà molto d'accordo con la figlia.

Secondo il potente Guarnieri, infatti, la soluzione migliore per risollevare il morale e la salute del figlio è quella di immetterlo negli affari di famiglia. Nella puntata di domani, infatti, vedremo Umberto presentare al figlio le figure più influenti tra i suoi soci. Adelaide non prenderà bene la questione. La donna, infatti, riterrà che Umberto stia facendo tutto questo solo per un suo interesse personale e non per salvaguardare la salute del figlio. Pertanto, i due avranno una pesante discussione in merito a questo argomento.

Luciano attacca Oscar, mentre Salvatore ed Antonio sono sempre più lontani

Nel frattempo, al Paradiso Luciano sta provando in tutti i modi a tenere lontano Oscar da Clelia. La donna, infatti, si mostrerà molto preoccupata per la sua presenza che, ormai, è divenuta costante nella sua vita.

Luciano, allora, notevolmente in agitazione per la vicenda, chiederà a Oscar di non immischiarsi più negli affari del grande magazzino e di restarne un bel po' alla larga.

In casa Amato, invece, continua a regnare il caos [VIDEO]: Antonio e Salvatore sono nel bel mezzo di una bufera a causa di Elena. Quest'ultima, infatti, ha baciato Salvatore: i due ragazzi sono stati scoperti da Aldo, allievo della Montemurro, il quale ha prontamente raccontato quanto accaduto ad Antonio. Il ragazzo tradito, allora, in preda alla furia lascerà Elena e litigherà pesantemente con suo fratello.

Agnese, intanto, non tollera che i suoi figli siano così in guerra tra loro e reputerà la Montemurro l'unica vera responsabile di tutto quello che è successo. La donna dunque farà il possibile per metterla nei guai.