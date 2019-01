Annuncio

La Compagnia del Cigno continua a conquistare gli italiani riuscendo a raggiungere ottimi ascolti settimana dopo settimana. La terza puntata, trasmessa ieri 14 gennaio su Rai 1, non ha deluso le aspettative, confermandosi il programma più visto della serata. La fiction con Anna Valle, Michele Bravi e Alessio Boni ha totalizzato 5.584.000 spettatori pari al 24.5% di share, attestandosi ben al di sopra de Lo stagista Inaspettato. Il film di Canale 5, infatti, ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.6% di share.

Per quanto riguarda la fiction Rai, essa tornerà in onda lunedì 21 gennaio a partire dalle ore 21:15 circa per il tradizionale doppio appuntamento settimanale. I due episodi in programma si intitoleranno "Insieme" e "La notte di Matteo", scopriamo di seguito le anticipazioni delle loro rispettive trame.

La Compagnia del Cigno: le anticipazioni del primo episodio

Secondo le anticipazioni de La Compagnia del Cigno [VIDEO] del 21 gennaio, il primo episodio si intitolerà "Insieme" e concederà ampio spazio ai problemi psicologici di Matteo dopo la morte della madre. Il ragazzo sarà costretto ad assentarsi dalle prove dell'orchestra per recarsi dalla psicologa e Daniele informerà del fatto il maestro Marioni, che però non sembrerà d'accordo con questa possibilità. Solo allora, Daniele sarà costretto ad ammettere che il ragazzo non è riuscito a superare la perdita della madre e continua a dire a tutti che Valeria è ancora viva. La Compagnia del Cigno si troverà divisa come mai era accaduto in passato: Matteo, Domenico e Barbara appariranno ormai lontani dal resto del gruppo mentre Domenico continuerà ad essere arrabbiato e a non riuscire a perdonare Matteo.

Quest'ultimo, da parte sua, deciderà di continuare a frequentare Barbara anche se solo come amica. Irene e Luca accetteranno di tornare a vivere insieme, provando ad affrontare uniti la perdita della piccola Serena.

"La notte di Matteo": anticipazioni La Compagnia del Cigno

Per quanto riguarda la trama del secondo episodio de La Compagnia del Cigno, in onda lunedì 21 gennaio dalle ore 21:25, esso si intitolerà "La notte di Matteo" e vedrà Marioni impegnato ad aiutare Matteo nell'elaborazione del lutto. Il maestro tenterà di far reagire il ragazzo, invitandolo a parlare della morte della madre ed esprimendogli la sua vicinanza per il dramma vissuto ad Amatrice. Il suo aiuto però non darà il risultato sperato perché il giovane musicista continuerà a chiudersi in se stesso e a rifugiarsi soltanto nel pensiero della defunta Valeria. Anche l'aiuto di Sofia non darà il risultato sperato: Matteo, non solo rifiuterà le sue attenzioni, ma finirà persino per innervosirsi ulteriormente davanti a simili pressioni. Domenico apparirà poco concentrato in vista dell'esibizione a causa dell'ambiguo interesse di Barbara nei suoi confronti. E alla fine, deciderà persino di rinunciare al concerto di fine anno piuttosto che continuare a provare al fianco della stessa Barbara...