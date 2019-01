Annuncio

Con un emozionante messaggio che ha postato nelle sue "Instagram Stories", Belen Rodriguez ha fatto sapere di essere tornata a casa. Dopo aver trascorso circa due settimane nella sua Argentina, dunque, la showgirl è rientrata in Italia pare con nuove consapevolezze. Le parole che ha scelto la 34enne per descrivere i giorni che ha vissuto nella sua terra d'origine sono forti e toccanti allo stesso tempo: secondo gli appassionati di Gossip, la serenità che ha ritrovato la conduttrice potrebbe essere merito di un nuovo amore. [VIDEO]

Belen torna a casa e racconta le sue emozioni sui social

Dopo circa due settimane di permanenza in Argentina, Belen Rodriguez è tornata in Italia: ad informare i curiosi del suo ritorno a casa, è stata la stessa soubrette con alcune foto e video che ha pubblicato su Instagram.

A catturare l'attenzione degli amanti del gossip, però, è stato soprattutto il messaggio che la presentatrice ha scritto sui social network per annunciare la fine della sua lunga trasferta in Argentina.

"Oggi rientro a casa e tante lacrime di felicità scorrono sulle mie guance. Ricordo ogni secondo della libertà che ho riconquistato, che è infinita. Rientro nella magia della mia vita con una consapevolezza diversa"- ha fatto sapere la chiacchierata showgirl mentre si trovava sull'aereo che la riportava a Milano.

"Torno con l'anima piena di stelle, di cieli infiniti, di onde che mi hanno sconvolta, di sorrisi che hanno cancellato le mie ferite, di abbracci che mi hanno confortata, di mani che mi hanno stretta e tenuta forte, di sguardi che mi hanno fatto credere di nuovo in me stessa"- ha aggiunto la 34enne nel suo sfogo che tutti i siti stanno riportando nelle ultime ore.

A colpire, è stata soprattutto la volontà della donna di tirare in ballo le ferite che aveva quando, a fine dicembre 2018, è partita da sola alla volta della sua Argentina, la quale sembra averle regalato tanto nel periodo in cui c'è stata.

"Sono tornata a respirare, godendomi ogni singolo respiro"- ha concluso Belen sul web.

Belen ha un nuovo amore? La Rodriguez resta in silenzio

La maggior parte di coloro che hanno letto il messaggio con il quale Belen ha ufficializzato il suo ritorno a casa hanno pensato che i sorrisi e la serenità di cui ha parlato la showgirl siano merito di un nuovo amore. Sono ben due, infatti, i flirt che sono stati attribuiti all'argentina negli ultimi giorni: il primo con il calciatore Ezequiel Lavezzi, il secondo con un connazionale di nome Lucas (con il quale si è scambiata un bacio sulle labbra in un video).

La Rodriguez, per il momento, non ha commentato in alcun modo le voci che la vorrebbero di nuovo innamorata dopo la rottura con Andrea Iannone [VIDEO]: l'unico uomo che la conduttrice ha riempito di baci da quando ha rimesso piede in Italia, infatti, è il figlio Santiago.