Le anticipazioni americane di Beautiful continuano a deliziare i fan della soap grazie ad una serie di colpi di scena e ad una trama che potrebbe non risultare scontata. Parliamo del desiderio di adozione di Steffy, che vorrebbe dare una sorellina a Kelly per renderla felice come era accaduto per lei e Phoebe. È certo che questo pensiero si trasformerà presto in realtà, tanto che i titoli di coda delle puntate americane già presentano il nome delle due neonate (che si scambieranno il ruolo, come già accade per Kelly) con il nome di Baby Phoebe [VIDEO], Ma come si arriverà all'adozione definitiva? E, soprattutto, chi è davvero la neonata che Reese Buckingham ha presentato a Taylor, lasciandola senza parole? La puntata di Beautiful trasmessa ieri 14 gennaio nel network americano CBS ha svelato ulteriori dettagli in tal senso, lasciando però anche molti punti interrogativi in sospeso.

Beautiful anticipazioni: Reese presenta Flo a Taylor

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, Taylor resterà sorpresa nel vedere una neonata nascosta in casa dell'amico Reese e subito gli chiederà spiegazioni sulla sua provenienza.

In lei ci saranno dei vaghi sospetti riguardo un possibile coinvolgimento nella morte di Hope ma l'intervento successivo di Flo riuscirà a placare ogni dubbio. La donna, new entry nelle trame americane, si presenterà alla Hayes come un'esperta in adozioni che si è già occupata in passato di casi simili. Aggiungerà, inoltre, di essere un'amica del medico e che potrebbe aiutare Steffy a realizzare il suo sogno di diventare di nuovo mamma in pochi mesi. Non ci sarebbe un'attesa lunga in questo caso, perché le pratiche potrebbero essere concluse privatamente. Reese cercherà di essere convincente agli occhi di Taylor alla quale chiederà però un piccolo favore: evitare di parlare ai Forrester del suo coinvolgimento in questa vicenda, tenendo conto che l'intera famiglia potrebbe avere poca fiducia in lui per quanto accaduto a Catalina in occasione del parto di Hope.

Puntate americane, anticipazioni Beautiful: Taylor non scopre la verità

Dopo avere visto Reese presentare a Taylor una neonata [VIDEO], molti fan di Beautiful avevano temuto che la donna si sarebbe lasciata coinvolgere negli intrighi del medico. La psicologa avrebbe potuto essere informata che si trattava di Beth Spencer, sottratta a Hope per essere poi data a Steffy. Si sarebbe trattato di una trama abbastanza fantasiosa, che avrebbe dato il completo colpo di grazia ad un personaggio positivo. Fortunatamente, almeno per il momento, Bradley Bell ha evitato una simile inversione di rotta per Taylor, già compromessa dal tentato omicidio ai danni di Bill. La madre di Steffy non è stata informata della vera identità della neonata, limitandosi a pensare che possa essere la bimba giusta per realizzare i sogni della figlia. In attesa di scoprire come si evolverà la questione, e se essa sarà destinata a nuove sorprese, precisiamo comunque che al momento solo alcuni indizi fanno pensare che la neonata sia Beth Spencer ma niente e nessuno hanno confermato tale ipotesi.

Dovremo pazientare ancora un po' di tempo per saperne di più.