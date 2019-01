Advertisement

Il futuro di Belen Rodriguez dal punto di vista televisivo sembrerebbe alquanto incerto. Stando alle ultime indiscrezioni riportate in Queste ore sulle pagine del settimanale 'Spy', sembrerebbe che la showgirl argentina possa fare un passo indietro all'interno della televisione commerciale e addirittura viene ipotizzato che potrebbe sbarcare su altri reti della generalista. Tuttavia Maurizio Costanzo non sembrerebbe essere convinto di questa ipotesi, anche se ha precisato che sicuramente Belen non si dispererebbe di stare per un po' di tempo lontana dal piccolo schermo. [VIDEO]

Il futuro di Belen Rodriguez in tv sembra essere incerto

Terminata la stagione trionfante di Tu si que vales, che anche quest'anno ha sbancato gli ascolti del prime time di Canale 5 con una media superiore al 27% di share, di Belen si sono perse le tracce in televisione e al momento sembrerebbe che non ci siano dei nuovi progetti all'orizzonte.

Sulle pagine di 'Spy', è stato scritto che qualche tempo fa a Belen era stato proposto di far parte del cast della prossima edizione dell'Isola dei famosi, nelle vesti di opinionista con Stefano De Martino, ma a quanto pare la showgirl argentina, pur essendo molto amica di Alessia Marcuzzi, ha rifiutato la proposta perché non vuole lavorare con i suoi ex.

Ed ecco allora che si è ipotizzato un possibile 'cambio lido' per Belen: secondo i rumors riportati da 'Spy', non si esclude che la bella Belen possa sbarcare anche su una rete minore del digitale terrestre free, anche se al momento non ci sono ancora conferme ufficiali su quello che sarà il futuro professionale della showgirl.

Le parole di Costanzo su Belen

E a proposito del possibile addio di Belen da Mediaset, [VIDEO] si è espresso anche Maurizio Costanzo, il quale in passato non è stato proprio docile nei confronti della showgirl. Questa volta, però, il celebre e amato giornalista ha spezzato una lancia a favore della showgirl argentina, scrivendo sulle pagine del settimanale 'Nuovo' che sicuramente non sparirà dalla televisione.

Costanzo da per scontato che sebbene al momento non siano stati annunciati dei nuovi progetti televisivi per Belen, sicuramente la showgirl saprà ritagliarsi dei nuovi spazi nei palinsesti Mediaset.

'Ormai è diventata un'artista poliedrica, capace di fare da spalla e condurre con la stessa scioltezza', ha scritto Costanzo, aggiungendo poi che sicuramente un allontanamento dalla tv non farebbe disperare Belen, dato che ha un'attività da modella molto impegnativa.