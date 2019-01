Advertisement

Advertisement

Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni de Il Segreto [VIDEO], la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da più di 7 anni sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda a marzo su Canale 5 riguardano Julieta Uriarte, una delle principali protagoniste delle vicende ambientate a Puente Viejo. La ragazza, infatti, deciderà di vivere la sua storia d'amore con Saul, tanto da minacciare Prudencio di gravi ritorsioni se non la smette di importunarli.

Julieta scopre che Saul è vivo

Alta tensione nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Tutto inizierà quando Julieta tenterà di sedurre Prudencio (Jose Milan) e Fernando Mesia (Carlos Serrano) per capire qualcosa di più sulla morte di Saul.

Advertisement

La ragazza, infatti, arriverà addirittura a concedersi ad entrambi gli uomini pur di conoscere la verità dei fatti.

La giovane donna, a questo punto, capirà che il colpevole è suo marito dopo aver trovato l'arma da fuoco, usata per uccidere Saul in riva al fiume. Per tale ragione si metterà d'accordo con Fernando per tendergli un agguato. Ma ecco il colpo di scena: Saul si presenterà alle spalle della sua amata in modo da impedirle di uccidere Prudencio. Infine Julieta (Claudia Galan) sospenderà le ostilità con Prudencio ed aiuterà Saul a liberare Raimundo (Ramon Ibarra) e Donna Francisca (Maria Bouzas), nel frattempo rinchiusi in una clinica psichiatrica diretta da Fulgencio Montenegro.

La Uriarte minaccia Prudencio

Le trame delle puntate [VIDEO]de Il Segreto in onda a marzo su Canale 5, svelano che Saul obbligherà il fratello a fornire una versione falsa di quello che era realmente successo la sera in cui era stato dato per morto, rinunciando a denunciarlo per tentato omicidio.

Advertisement

Inoltre il redivivo riuscirà a riottenere la libertà dopo essere stato scagionato per la morte di Ignacio Valquero grazie alle conoscenze influenti di Fernando Mesia.

Julieta, nel frattempo, si scaglierà come una furia contro Prudencio, chiedendogli di non mettere più il becco nella sua vita in quanto ha deciso di vivere la storia con Saul alla luce del sole. La Uriarte diventerà addirittura più convincente quanto punterà un'arma da fuoco contro la nuca di Prudencio, minacciandolo di morte qualora tenti di far del male sia a lei che al suo amato. Infine gli ricorderà di conoscere molte erbe velenose capaci di ucciderlo. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.