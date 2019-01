Advertisement

Lunedì 7 gennaio è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del trono over del 2019, che a dire il vero non ha riservato molte sorprese per tutti i fan show di Maria De Filippi [VIDEO]. Al centro della scena oggi pomeriggio abbiamo avuto nuovamente Gemma Galgani e le sue vicende amorose con l'ex Paolo e con Rocco Fredella. Immancabile è stata anche la discussione scoppiata fra Barbara De Santi, Alessio Mancini e Luisa Anna Monti.

Un altro bacio fra Gemma e Rocco

Gemma Galgani [VIDEO] ha dichiarato in studio di essere veramente intenzionata a proseguire la sua conoscenza con Rocco.

La donna infatti ha ammesso di provare ancora qualcosa per il cavaliere e di voler andare fino in fondo con la sua conoscenza. D'altro canto anche Rocco ha dichiarato di voler riprendere la sua frequentazione con Gemma soprattutto adesso che la donna ha smesso di uscire con il suo rivale Paolo.

Dopo la loro dichiarazione d'intenti, Rocco e Gemma hanno rivelato di essersi rivisti varie volte nel corso delle ultime settimane e di essersi scambiati anche un bacio. A detta di Gemma, il bacio in questione è stato molto passionale ed è stato accompagnato da varie effusioni amorose che i due si sarebbero scambiati all'interno di un'auto nel corso di una delle ultime uscite romantiche La rivelazione ovviamente non è passata inosservata agli occhi di Tina, che ha subito accusato Gemma di essersi resa protagonista di atti osceni in luogo pubblico.

La lite infinita

Anche nella prima puntata del 2019 non potevano mancare le classiche discussioni del trono over di Maria De Filippi. A litigare oggi sono state Luisa Anna Monti, Laura, Barbara De Santi e Alessio Mancini. Il tutto ha avuto inizio quando, al centro dello studio, Alessio e Laura hanno ammesso di essersi baciati in una delle loro uscite settimanali.

A quel punto una semplice osservazione di Gianni Sperti ha fatto scoppiare il putiferio fra i due parterre, quello maschile e quello femminile. L'opinionista infatti ha affermato di credere che Alessio sia una persona sincera e per questa ragione non avrebbe avuto motivo di mentire nella scorsa puntata quando aveva affermato di avere baciato Barbara. Ovviamente la dama, sentendosi chiamata in causa, è intervenuta nella discussione, continuando a ripetere di non aver mai baciato a stampo Alessio. Poi la discussione si è fatta ancora più accesa quando è intervenuta anche Luisa ad insultare il cavaliere per quello che era successo fra di loro all'epoca della loro frequentazione.