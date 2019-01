Advertisement

La showgirl argentina Belen Rodriguez è stata accusata di aver ritoccato con Photoshop la foto in sauna, pubblicata su Instagram qualche giorno fa. La posa, decisamente troppo innaturale della showgirl, aveva dato spazio all'ipotesi secondo cui lo scatto fosse stato modificato. A distanza di un po' di tempo, la bella modella argentina ha deciso di svelare il suo segreto: niente Photoshop, sta tutto nella posa assunta.

Belen, foto modificata? Lei dice di no, basta mettersi in posa

Belen Rodriguez non perde occasione per far parlare di sé [VIDEO].

La showgirl è sempre molto attiva sui social e i suoi contenuti suscitano sempre molto scalpore. Uno degli ultimi scatti la ritraeva distesa in sauna, con addosso un succinto costume da bagno, le mani portate in alto e il gluteo perfettamente in vista.

L'assenza di naturalezza dello scatto ha fatto pensare ai più curiosi e attenti che l'immagine potesse essere stata ritoccata con Photoshop. Già numerose riviste e testate giornalistiche in passato avevano 'accusato' la showgirl di farne un uso smodato di questo strumento fotografico.

Stufa delle continue critiche, la showgirl ha voluto svelare tramite una Instagram Stories il suo 'segreto'. A quanto pare Photoshop non c'entrerebbe proprio nulla, sarebbe tutto merito della posa accuratamente studiata. La Rodriguez ha detto: 'Basta sdraiarsi e assumere una posa come se il caldo non mi infastidisce". Il trucchetto assolutamente indispensabile, però, riguarda la posizione del gluteo: per farlo sembrare sodo e non schiacciato dall'effetto del legno, sarebbe bastato metterlo innaturalmente al di fuori della panca.

Belen ha voluto concludere il suo lungo commento con una provocazione: 'Ecco ragazze, segreto svelato, provateci'.

Belen e la provocazione ad una hater

Insomma, l'ironia della presentatrice è sempre molto acuta e il suo sarcasmo alle stelle. Nonostante le numerose critiche che riceve ogni giorno a causa del suo esibizionismo, la Rodriguez non sembra voler fare marcia indietro, continuando a pubblicare foto in abiti succinti e a provocare i suoi haters [VIDEO] con dei commenti pungenti, come quello scritto ad un utente che l'ha invitata a coprirsi: 'Tu al mio posto ti copriresti? Mi coprirò a 70 anni'. Non ci resta che attendere ulteriori nuovi Gossip su Belen Rodriguez e sulla sua vita sentimentale. Sembra, infatti, che l'argentina abbia trascorso le feste da single.