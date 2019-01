Advertisement

Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che martedì 8 gennaio 2019 vedrà il consueto doppio appuntamento.

Oltre all'episodio in onda nel pomeriggio di Canale 5, varrà messa in onda una puntata serale in prima serata su Rete 4, nella quale vedremo cosa accadrà a Puente Viejo dopo l'inaspettato arrivo di Elsa, ritrovata priva di sensi da Isaac e Matias sulle sponde del fiume, mentre vedremo che Carmelo non riesce a nascondere la sua preoccupazione per le minacce giunte ad Adela. [VIDEO]

Anticipazioni Il Segreto: Elsa è viva e ricompare a Puente Viejo

Da diverse settimane i telespettatori della soap Il Segreto hanno fatto la conoscenza di Elsa, la quale ha tentato i tutti i modi di fuggire dal luogo misterioso in cui era tenuta prigioniera [VIDEO].

La giovane, come vedremo nella puntata dell'8 gennaio, giungerà a Puente Viejo proprio nel momento della celebrazione del suo funerale simbolico. Saranno Isaac e Matias a ritrovare la ragazza sulle sponde del fiume priva di sensi.

Elsa verrà visitata dal dottor Zabaleta, il quale rassicurerà Isaac dicendogli che presto la sua amata recupererà le forze. Per via dell'accaduto, il Guerrero sarà costretto a raccontare dell'attentato avvenuto durante le sue nozze con Elsa, mentre Antolina si mostrerà disperata per il ritorno della giovane che considera la sua 'rivale' in amore. Sarà Consuelo a notare il turbamento di Antolina e le chiederà spiegazioni.

Il Segreto, puntata dell'8 gennaio 2019: Julieta si allea con Raimundo, Carmelo preoccupato per le minacce

Come ci riportano le anticipazioni, Julieta sarà in preda allo sconforto dopo aver saputo della chiusura delle indagini sulla scomparsa di Saul. La Uriarte troverà sostegno in Raimundo e i due decideranno di fare qualcosa insieme per aiutare il prossimo mentre Fé informerà Julieta che Consuelo non sta bene dopo l'ultima discussione avuta con la nipote.

La trama del nuovo episodio de Il Segreto ci rivela inoltre che Carmelo è sempre più preoccupato per le minacce ricevute da Adela e penserà di organizzare una scorta per proteggere la moglie. Sarà proprio Adela ad essere contraria a questa soluzione, non prendendo sul serio le lettere minatorie che continua a ricevere.

Questo e molto altro vedremo martedì 8 gennaio 2019. Non resta che attendere le prossime anticipazioni de Il Segreto per scoprire ulteriori novità sui protagonisti e sulle vicende ambientate a Puente Viejo.