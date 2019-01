Annuncio

Oggi, 14 gennaio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del trono over di Maria De filippi [VIDEO], dove al centro di tutte le scene abbiamo avuto nuovamente Gemma Galgani e Rocco Fredella. La coppia, infatti ha monopolizzata gran parte della puntata, raccontando ciò che è successo fra di loro nel corso delle feste natalizie e rimproverandosi a vicenda per ciò che l'uno si aspettava dall'altro ma che non hanno ricevuto.

La fine

Nel dettaglio, vi segnaliamo che nel corso dell'ultima puntata del trono over, andata in onda nel pomeriggio, Gemma Galgani e Rocco Fredella si sono lasciati di nuovo [VIDEO].

La puntata, infatti, ha avuto inizio con una clip riassuntiva in cui veniva mostrato tutto quello che è successo fra Gemma e Rocco fino ad adesso, per poi proseguire con l'ingresso di Gemma Galgani e la sua classica seduta al centro dello studio.

Da quella posizione, la donna ha dato il benvenuto a Rocco, che è stato invitato ad entrare in studio per raccontare insieme a Gemma come sono andate le cose fra di loro in queste settimane. A quel punto la dama torinese ha annunciato di non voler più frequentare il Fredella a causa del comportamento che lui ha avuto con lei durante le feste natalizie. Naturalmente dopo queste parole, Rocco ha reagito con forza, accusando la Galgani di non essere realmente intenzionata a trovare un uomo con cui avere una relazione, ma di voler rimanere in studio soltanto per le telecamere e la fama che lo show le dà. Poi, stanco ed arrabbiato il cavaliere si è alzato dalla sedia ed è andato a sedersi al suo posto nel parterre maschile, continuando ad accusare Gemma di falsità ed incoerenza. Subito dopo anche Gemma si è alzata ed è andata a sedersi al suo posto nel parterre femminile.

Le lacrime di Angela

Oltre alla discussione fra Gemma e Rocco, nella puntata andata in onda ieri c'è stato anche l'ennesimo scontro verbale fra Tina Cipollari, Gianni Sperti e la dama Angela Di Iorio. Gli opinionisti, infatti, hanno accusato nuovamente la donna di cercare soltanto un uomo bancomat e non qualcuno d'amare. Il tutto è successo dopo che la donna ha mostrato in studio un video preparato dalla redazione su sua richiesta dove le loro parole e la loro insistenza, hanno portato Angela a lasciare momentaneamente lo studio in lacrime, per poi rientrare poco dopo. In seguito, è stato il momento di Paolo, l'ex di Gemma Galgani, che è uscito in settimana con una dama, la quale ha annunciato di non voler uscire più con lui.