Un paio di giorni fa, sul profilo Instagram di Andrea Iannone è apparso un messaggio che ha subito catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip; le strane parole che il pilota ha scritto sotto all'ultima foto che ha pubblicato, secondo tanti sarebbero un riferimento neppure troppo velato alla sua vita sentimentale. Il pensiero che ha espresso il campione di Moto GP sui social network, dunque, secondo molti altro non sarebbe che una frecciatina alla sua famosissima ex fidanzata: Belen Rodriguez.

Iannone forse lancia una frecciatina a Belen: l'indiscrezione

Mentre Belen Rodriguez riesce a far parlare di sé anche dall'Argentina [VIDEO], dove si trova da circa due settimane, il suo ex Andrea Iannone sembra voler fare altrettanto.

I siti di gossip, infatti, in queste ore stanno raccontando di una frecciatina che lo sportivo avrebbe lanciato alla showgirl attraverso il suo profilo Instagram.

Per accompagnare l'ultima foto che ha pubblicato sui social network, infatti, l'abruzzese ha scritto: "Nella mia vita non ho mai avuto certezze. Quando non le hai le cerchi, ma alla fine se le hai ti annoi". La parte più interessante del messaggio che ha postato il pilota Aprilia, però, è la seguente: "Nonostante tutte le incertezze, ho sempre saputo riconoscere chi fossi".

Soprattutto quest'ultima riga, che il ragazzo ha digitato sul suo account personale, secondo tanti potrebbe essere un riferimento alla sua discussa ex compagna, con la quale ha condiviso gli ultimi due anni della sua vita. I bene informati hanno sempre sostenuto che sarebbe stata la conduttrice Mediaset a lasciare di punto in bianco il motociclista dopo essersi resa conto di non provare più amore nei suoi confronti; i due, però, si vocifera che siano rimasti in buoni rapporti dopo la rottura, tanto da uscire ancora insieme qualche volta, ma sempre in compagnia di altre persone.

È possibile, dunque, che Iannone abbia attaccato a distanza la sua adorata Belen con il messaggio che ha scritto su Instagram?

Lavezzi e Lucas: i due flirt attribuiti a Belen da quando è in Argentina

Il parere che hanno espresso la maggior parte dei curiosi, è che Andrea Iannone potrebbe essersi sentito ferito dai gossip che sono circolati ultimamente sulla Rodriguez: nelle due settimane di permanenza nella sua Argentina, infatti, sono tante le chiacchiere che sono state fatte su di lei. La rivista Chi è stata la prima ad informare gli italiani della simpatia che sarebbe nata di recente tra Belen e "Il Pocho" Lavezzi: voci che arrivano direttamente da Sudamerica, infatti, fanno sapere che la soubrette e il calciatore avrebbero condiviso tanti bei momenti in quest'inizio del 2019.

Circa 24 ore fa, però, sul web ha impazzato un video nel quale l'argentina baciava sulle labbra un certo Lucas [VIDEO] Langelotti, un connazionale che pare abbia trascorso con lei le ultime settimane. Da parte della discussa 34enne, però, fino ad ora non c'è stato alcun chiarimento sulla sua vita sentimentale: la donna, infatti, ha deciso di non confermare e non smentire tutte le notizie che sono trapelate sul suo conto in questi giorni.