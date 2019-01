Annuncio

Le vacanze in Argentina di Belen Rodriguez continuano a regalare spunti di discussione agli amanti del Gossip: dopo le voci di un presunto flirt con Ezequiel Lavezzi [VIDEO], la showgirl deve fare i conti con un'altra persona che si dice possa averle rubato il cuore. Un video apparso su Instagram poche ore fa, infatti, mostra la 34enne in atteggiamenti piuttosto confidenziali con Lucas Langelotti: i due sudamericani, dopo essersi scambiate parole al miele, si danno un bacio sulle labbra che tutti i siti stanno riportando.

Belen ha trovato l'amore in Argentina? La nuova indiscrezione

Soltanto pochi giorni fa, riportavamo la notizia, lanciata da 'Chi', sulla presunta frequentazione in corso tra Belen Rodriguez e 'Il Pocho' Lavezzi; il settimanale di gossip, infatti, è stato il primo a raccontare del flirt che sarebbe nato tra i due in Uruguay durante le vacanze di Natale.

Oggi, a distanza di pochissimo tempo da questa indiscrezione non ancora confermata, gli appassionati di cronaca rosa sembra abbiano spostato la loro attenzione su un'altra persona che di recente è stata vista al fianco della showgirl in atteggiamenti piuttosto intimi.

Stiamo parlando di Lucas Langelotti, un ragazzo argentino che un paio d'ore fa è stato sorpreso a baciare la chiacchierata 34enne in un video che sta facendo il giro della rete.

Nel filmato in questione, si vede l'uomo domandare alla conduttrice Mediaset quale fosse la cosa migliore che le è successa quest'estate (attualmente in Argentina non è inverno come da noi in Italia) e la Rodriguez, ammiccando all'obiettivo, risponde: 'Tu'.

'Davvero io?', ribatte Lucas prima di girarsi verso Belen e stamparle sulle labbra un bacio.

Nel momento in cui Langelotti posa la sua bocca su quella della soubrette, il video si interrompe, ma sono bastate queste poche immagini per scatenare il gossip sull'ipotetica nuova coppia.

I fan dell'ex moglie di Stefano De Martino si sono divisi su questa vicenda: secondo alcuni, i due sono solo amici e hanno pubblicato di proposito questo filmato per prendere in giro chi tira fuori ogni giorno una notizia diversa sul privato dell'argentina. Secondo altri, potrebbe esserci qualcosa in più.

Belen non conferma e non smentisce di essere di nuovo innamorata

Sono due, dunque, i flirt che sono stati attribuiti a Belen Rodriguez da quando è in Argentina: il primo con il calciatore Lavezzi, il secondo con un connazionale di nome Lucas. Mentre tutta Italia parla della sua vita sentimentale, la showgirl decide di esporsi sui social network solo per mostrare le sue curve da capogiro: sul profilo Instagram della 34enne, infatti, ultimamente vengono caricate soltanto foto dov'è un costume da bagno o altre in cui sfoggia pose sensualissime.

Fino ad oggi, da parte della conduttrice non c'è stata né una conferma né una smentita all'indiscrezione che la vorrebbe nuovamente innamorata dopo la rottura con Andrea Iannone; le giornate che sta trascorrendo nella sua terra d'origine, infatti, sembra abbiano la priorità assoluta nella vita della soubrette in questo momento.

Messa da parte la relazione con il pilota di Moto GP, pare che Belen abbia definitivamente respinto anche il ritorno di fiamma con un altro suo famoso ex: Stefano De Martino. È stato lo stesso napoletano, in una recente intervista a Fanpage, a confermare di non essere tornato con la madre di suo figlio [VIDEO], ma di formare comunque con lei e Santiago una bellissima famiglia.