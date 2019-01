Annuncio

La trama relativa l'adozione della figlia di Steffy continua a tenere banco nelle trame americane di Beautiful. La Forrester ha deciso di dare una sorellina a Kelly per permetterle di vivere la stessa gioia che lei ha provato al fianco di Phoebe. Il tempismo con il quale questa storyline è balzata alle cronache è apparso a dir poco sospetto ai fan della soap. Esso, infatti, è venuto a coincidere con la morte (o presunta tale) di Beth Spencer, avvenuta nell'isola Catalina in circostanze misteriose: Hope ha perso i sensi dopo avere dato alla luce la sua bambina, e solo al suo risveglio ha appreso il triste destino della piccola.

Impossibile, a questo punto, fare a meno di chiedersi se davvero la neonata sia deceduta o se il dottor Reese l'abbia sottratta volutamente, scambiandola con un'altra bambina morta poco prima.

Quanto accaduto nella puntata di Beautiful di venerdì 11 gennaio sembra avvalorare tale ipotesi, dato che il ginecologo ha presentato a Taylor [VIDEO]una bambina appena nata: potrebbe essere proprio lei la nuova figlia che Steffy deciderà di adottare.

Beautiful anticipazioni: la bambina di Steffy si chiamerà Phoebe

Secondo le anticipazioni di Beautiful delle trame di Beautiful, Steffy riuscirà ad adottare presto la bambina che tanto desidera. Questa volta la conferma arriva direttamente dai titoli di coda della puntata nella quale è stata mostrata la neonata nascosta in casa di Reese. Quest'ultimi hanno riportato il nome della bambina e delle sue interpreti: ma indovinate un po' come si chiamerà? Niente meno che Phoebe Forrester, scelto da Steffy in ricordo della gemella scomparsa prematuramente in un incidente stradale dieci anni or sono.

Il ginecologo presenterà a Taylor la piccola, anche se al momento non conosciamo le ragioni con le quali giustificherà la sua presenza. Ammetterà che si tratta di Beth o mentirà sulla sua identità? Di certo sappiamo che nei prossimi giorni l'uomo farà in modo che Steffy conosca Flo [VIDEO], una donna esperta in adozioni private e che potrà aiutarla a realizzare il sogno della Forrester in tempi rapidi. A tal proposito, le anticipazioni di Beautiful precisano che la new entry è una vecchia amica di Reese e che resterà fin da subito colpita dalla forza e dall'intraprendenza di Steffy. Da qui all'adozione, il passo potrebbe essere breve.

Ancora dubbi sull'identità di Phoebe Forrester

L'arrivo di Phoebe Forrester (d'ora in avanti la chiameremo così, citando proprio i titoli di coda della soap) non chiarirà il grande giallo del momento. Le anticipazioni di Beautiful sulle trame americane tengono ancora top secret l'identità della piccola, lasciando soltanto intendere che potrebbe trattarsi di Beth Spencer, ufficialmente deceduta nell'isola di Catalina.

Lo scambio di culle e l'adozione che Steffy riuscirà ad ottenere in tempi rapidi potrebbero, infatti, permettere al dottor Reese di saldare il suo debito di gioco. L'uomo, infatti, continuerà ad essere minacciato da un losco individuo che potrebbe persino mettere in pericolo la vita di Zoe. Sarà proprio Beth a risolvere i suoi guai economici? Ignara di tutto, Hope affermerà ripetutamente di sentire che la sua bambina non è morta, mentre tutti (comprese Steffy e Taylor) cercheranno di aiutarla e sostenerla in un periodo tanto triste della sua vita.