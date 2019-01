Annuncio

Annuncio

Durante una precedente puntata di 'Avanti un altro', Paolo Bonolis si è reso protagonista di un gesto davvero inaspettato. Il conduttore ha schiaffeggiato il Bonus di Avanti un altro poiché stava prendendo in giro il suo amico Luca Laurenti in merito alle sue difficoltà a parlare: 'Stai al posto tuo'.

Paolo Bonolis schiaffeggia il Bonus per difendere Laurenti

Bonolis è un grandissimo conduttore ed intrattenitore. Con la sua ironia, e infinita intelligenza, riesce sempre a regalare ai telespettatori qualche piacevole battuta e momento di ilarità.

Leggi anche Spoiler Uomini e donne: Andrea sorprende la Langella e lei lo riprende

Dietro questa sua vena ironica, però, si cela anche una persona molto pungente che, quando vuole, sa assolutamente colpire nel segno. Questo è ciò che è accaduto nel corso di una precedente puntata di "Avanti un altro".

Advertisement

Il gioco pre-serale, infatti, è stato infiammato da un gesto assolutamente inaspettato. Mentre Luca Laurenti stava leggendo una domanda, ha iniziato a balbettare non riuscendo a portare a compimento la frase. In quel momento era presente il Bonus di Avanti un altro, Daniel Nilsson, che ha incominciato a ridere prendendosi gioco di Laurenti. In quel momento è intervenuto Bonolis il quale, ha fatto il giro della postazione, si è avvicinato al Bonus e lo ha schiaffeggiato, poi gli ha detto delle parole molto forti: 'Coso, allora, questo è l'amico mio. Ridi di tu sorella ma stai al posto tuo, capito?'.

I presenti in studio sono rimasti esterrefatti dalla reazione [VIDEO] del conduttore. A metà tra il divertimento e l'incredulità, la trasmissione è andata avanti.

Il profondo legame tra Bonolis e Laurenti va avanti dal 1991

Il legame che unisce Paolo Bonolis e Luca Laurenti è, in effetti, una unione molto profonda che affonda le sue radici in tantissimi anni fa.

Advertisement

Sono una coppia inseparabile, non solo nell'ambito televisivo nel quale appaiono sempre insieme, ma anche nell'ambito privato. Sono molto amici [VIDEO]e si sostengono e supportano l'un l'altro.

Lo stesso Luca Laurenti, infatti, in una precedente intervista aveva rivelato di come si volessero bene, nonostante in studio soprattutto Bonolis lo prenda sempre in giro. Il loro è un legame secolare. Nonostante siano molto diversi tra loro, riescono a ridere per le stesse cose. Questo, a detta di Laurenti, sembra essere il segreto del loro legame. Il sodalizio tra Paolo e Luca è iniziato nel 1991, quando conducevano 'Urka', e continua ancora oggi più vivo e florido che mai.