Annuncio

Annuncio

Stefano De Martino è stato intervistato dallo staff del famoso portale di Gossip 'Fanpage'. Il ballerino ha rivelato alcune indiscrezioni sul suo rapporto con Belen: "No, non siamo tornati insieme - ha dichiarato - in questo momento, è Santiago il mio fidanzato".

Il gossip sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Da qualche giorno a questa parte non si sta facendo altro che discutere in merito al possibile ritorno di fiamma tra Stefano e Belen.

La miccia che aveva scatenato il gossip è stata accesa da una foto, nella quale De Martino e la Rodriguez apparivano felici e sereni in compagnia del figlio Santiago. Un dettaglio, però, non era sfuggito all'occhio attento e vigile dei telespettatori più critici, ovvero, uno "strano" anello portato all'anulare sinistro della showgirl. [VIDEO] L'anello in questione sembrava avere tutta l'aria di essere una fede, pertanto, complice la serenità in cui apparivano i protagonisti dello scatto, il pubblico aveva immediatamente pensato ad un ritorno di fiamma.

Advertisement

Stefano De Martino, però, ha smentito una volta per tutte queste voci rivelando di non essere tornato insieme alla showgirl anche se i due hanno un bellissimo rapporto. Il segreto della loro unione, nonostante non formino una coppia vera e propria, è da ricondurre alla serenità del loro bambino. Secondo il punto di vista del ballerino e di Belen, è di fondamentale importanza trasmettere al figlio l'idea di unione familiare, seppur non ci sia più una unione fisica tra i genitori poiché i rapporti, in questo senso, possono cambiare.

Stefano smentisce tutti i flirt: è single e si dedica solo al figlio Santiago

Inoltre, Stefano ha anche confermato di essere single smentendo, così, tutti i pettegolezzi in merito alla sua nuova fiamma [VIDEO]Chiara Scelsi. Attualmente, il suo unico fidanzato è il figlio Santiago, che è la 'cosa' più bella che abbia mai fatto.

Advertisement

A quanto pare, quindi, nella vita di Stefano non c'è una donna ma, comunque, c'è tanto amore e tanta serenità. Anche i rapporti con l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, sembrano essere migliorati. I due, infatti, ebbero pesantissime discussioni, alcuni anni fa, a causa di Belen.

Infine, l'ex ballerino di Amici ha voluto ricordare la storia con Emma Marrone, per la quale nutre ancora molta stima, apprezzandola tantissimo come cantante. De Martino ha ricordato anche Gilda Ambrosio, l'unica sua vera frequentazione dell'ultimo periodo. In ultimo, non sono mancate piccole confessioni in merito ai ritocchini estetici che si è concesso in questi anni.