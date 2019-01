Annuncio

Tina Cipollari, l'esuberante opinionista del programma pomeridiano Uomini e donne, ha annunciato che convolerà a nozze con il ristoratore fiorentino Vincenzo. L'ex marito, l'hairstylist Kikò Nalli, seppur felice per la notizia, ha lasciato intendere di essere rimasto piuttosto deluso per non essere stato informato di persona.

Infatti, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, il 48enne ha detto: "Ho appreso la notizia come la maggior parte della gente; leggendo i giornali".

Tina Cipollari ha annunciato che sposerà Vincenzo

Tina è divenuta piuttosto popolare grazie alla partecipazione al dating-show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Come accade per tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, il pubblico è molto interessato anche alla loro vita privata e soprattutto sentimentale.

Questo discorso, naturalmente, vale anche per Tina Cipollari. [VIDEO]

L'ex vamp dello show pomeridiano di Canale 5 nel 2005 si è sposata con l'hairstylist Kikò Nalli, conosciuto proprio negli studi di Uomini e Donne. Dalla loro unione sono nati anche tre bambini: Mattias, Gianluca e Francesco. Tuttavia, dopo circa 13 anni di matrimonio il legame ha iniziato a vacillare, infatti nel mese di gennaio dello scorso anno è stata proprio la Cipollari a dare comunicazione della separazione consensuale dal coniuge.

Dopo qualche mese Tina ha conosciuto un altro uomo, un ristoratore toscano di nome Vincenzo. La loro storia si è consolidata giorno dopo giorno, ed ora la coppia ha deciso di unirsi in matrimonio.

La reazione di Kikò Nalli alla notizia

Tina Cipollari ha dato l'annuncio ufficiale delle sue nozze con Vincenzo durante un'intervista.

La notizia ha naturalmente generato felicità tra i suoi fan, e anche l'ex marito Chicco Nalli tra le pagine di Nuovo si è detto felice, anche se ha fatto capire che ci sono state alcune situazioni che l'hanno un po' amareggiato.

L'hairstylist, infatti, ha spiegato di aver saputo del matrimonio fra Tina e Vincenzo esclusivamente dalla stampa, lasciando intendere che avrebbe indubbiamente preferito esserne informato personalmente. Inoltre ha aggiunto che in alcune occasioni l'ex moglie gli aveva parlato di quest'eventualità, ma siccome ogni volta lo aveva fatto ridendo, lui non aveva dato importanza alla cosa.

Intanto, mentre Tina si prepara ad andare all'altare insieme a Vincenzo, pare che la vita sentimentale di Nalli sia ancora in una fase di stasi. L'uomo, infatti, attualmente è single e ha dichiarato di voler dedicarsi maggiormente a se stesso in questo periodo.