Barbara D'Urso è pronta per riprendere nuovamente in mano le redini di Domenica Live, il programma di grande successo del dì di festa di Canale 5 che rivedremo in onda a partire da domani pomeriggio. In queste ore, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice partenopea ha anticipato quelli che saranno alcuni degli ospiti di questa puntata d'esordio anche se la vera novità riguarderà la programmazione e, più in generale, la durata della trasmissione, che cambierà orario di messa in onda. [VIDEO]

Il ritorno di Domenica Live su Canale 5: cambia l'orario d'inizio

Le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Guida tv Mediaset rivelano che a partire da questo gennaio, cambierà l'orario di messa in onda di Domenica Live, dato che la trasmissione condotta da Barbara D'Urso non occuperà più tutto il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, ma soltanto una fascia oraria.

Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che a partire dal 13 gennaio in poi, Domenica Live verrà trasmesso dalle 17.20 alle 18.45 circa.

In questo modo, quindi, il programma della domenica di Canale 5 eviterà la sfida diretta con Domenica In condotta da Mara Venier, che invece manterrà inalterata la sua programmazione dalle 14 alle 17.15 circa.

In quella fascia oraria, però, Canale 5 non resterà a guardare e tenterà di dare fastidio alla Venier programmando le tre soap di successo: Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le quali andranno in onda con dei nuovi episodi anche di domenica pomeriggio.

Barbara D'Urso ritorna in onda con La dottoressa Giò

Intanto, durante l'intervista di oggi a Verissimo, [VIDEO] Barbara D'Urso ha anticipato al suo pubblico di affezionati quelli che saranno alcuni dei temi di questa prima puntata del 2019 di Domenica Live. Nel corso del pomeriggio, infatti, la conduttrice intervisterà in esclusiva la figlia segreta di Diego Armando Maradona, la quale da pochissimo tempo ha riallacciato il rapporto con l'ex campione del Napoli.

E poi ancora in studio arriverà l'attore Christopher Lambert, con il quale la D'Urso ha condiviso quest'estate le riprese sul set della fiction La dottoressa Giò, che torna in onda su Canale 5 dopo vent'anni dall'ultima puntata.

Da questa domenica, infatti, la nota conduttrice torna in veste di attrice e sarà presente anche in prime time con la prima delle quattro nuove puntate della fiction lanciata negli anni '90, la quale è rimasta nel cuore di milioni di Italiani che l'hanno richiesta a gran voce.