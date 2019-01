Annuncio

Dopo l'operazione al cervello subita nelle scorse ore dal figlio Francesco Chiofalo, è la mamma dell'ex protagonista di Temptation Island a voler dire la sua e a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rivolgendosi a coloro i quali sul web hanno messo in dubbio la gravità dell'intervento a cui si è sottoposto il figlio [VIDEO]. Intervento che, come ricordiamo, è andato a buon fine dopo la grande paura di queste ultime settimane, in attesa ovviamente di ulteriori accertamenti medici che verranno eseguiti nei prossimi giorni.

Dramma Chiofalo, la mamma contro gli hater: 'Vergognatevi'

A quanti hanno accusato Francesco Chiofalo di strumentalizzare il tumore, ha risposto in queste ultime ore proprio la mamma dell'ex tentatore, la quale sul profilo Instagram del figlio si è scagliata contro gli haters [VIDEO], colpevoli a suo dire, di esprimere pareri negativi sulla vicenda, dando delle diagnosi errate, solamente per avere visibilità e spazio sul web.

Dopo l'operazione, spiega inoltre la mamma, si è in attesa dei risultati istologici per capire se il tumore fosse di natura maligna o benigna. Sta di fatto che Francesco e l'intera famiglia hanno vissuto giorni di ansia dato che l'operazione è stata lunga, complessa e molto rischiosa. Una situazione delicata che ha visto scatenare sul web una polemica, per alcuni inutile, verso un ragazzo che finalmente dopo giorni di paura, può ritornare a sorridere.

Francesco Chiofalo, accuse sui social dopo l'operazione

Lo scorso 9 gennaio Francesco Chiofalo si è sottoposto al delicato intervento chirurgico per l'asportazione del tumore al cervello e dalle notizie trapelate sembra che l'intervento sia perfettamente riuscito. Operato al San Camillo di Roma, il giovane ex tentatore di Temptation Island, è stato sommerso dall'affetto dai suoi fan che in queste ultime settimane si sono stretti intorno al ragazzo subito dopo l'annuncio della malattia.

Non sono però mancati anche coloro i quali, nelle ultime ore, hanno accusato l'ex di Uomini e donne e Tempation Island, di aver strumentalizzato la malattia per accrescere la visibilità, dato che nelle ultime ore si è parlato di tumore benigno e che sembra aver ridimensionato, secondo gli haters, la gravità della malattia. Parole e commenti che hanno ferito la famiglia ed in particolare la mamma di Francesco Chiofalo che ha voluto rispondere, come detto, per le rime alle accuse mosse al figlio