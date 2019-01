Annuncio

Scoppia il caos a Mediaset riguardo al nuovo show di Adriano Celentano, che debutterà lunedì 22 e martedì 23 gennaio in prime time su Canale 5. In queste ore, infatti, dalle pagine di TvBlog, apprendiamo che sarebbe in corso una vera e propria bufera a Verona, città dalla quale dovrebbe essere trasmesso lo show, al punto che Celentano e il suo 'clan', capitanato dalla moglie Claudia Mori, avrebbero deciso di abbandonare la città e quindi avrebbero messo a repentaglio la messa in onda dello show su Canale 5. [VIDEO]

Adriano Celentano lascia le prove dello show: a rischio 'Adrian' su Canale 5

Stando alle indiscrezioni diramate da TvBlog, Adriano Celentano avrebbe abbandonato le prove dello show che doveva debuttare questa settimana su Canale 5 e che doveva puntare anche sulla sua presenza fisica.

Ignari i motivi di tale abbandono, anche se sembrerebbe che, dopo le polemiche, Celentano avrebbe lasciato la città con sua moglie per tornare subito a Milano.

Da quel momento in poi, i coniugi Celentano avrebbero spento i cellulari e non sarebbero più rintracciabili.

Un durissimo colpo per Mediaset, dato che manca davvero pochissimo alla messa in onda dello show 'Adrian' su Canale 5 ma, a quanto pare, adesso, tutto sarebbe in bilico. Da parte del 'clan Celentano', al momento, non si hanno ancora notizie certe su quello che succederà a questo punto e, soprattutto, non sono state confermate ma neppure smentite le indiscrezioni riportate da Tvblog, circa l'addio del molleggiato alle prove dello show.

Polemiche anche sugli spot dello show di Celentano in tv: 'Il volume si alza da solo'

In attesa di scoprire se ci saranno dei ripensamenti da parte di Celentano e quindi se questo show evento in onda su Canale 5 potrà contare sulla sua presenza, in rete proseguono le polemiche anche sugli spot televisivi di 'Adrian'. In molti, infatti, hanno notato che, quando viene trasmesso lo spot dello show di Celentano, si alza automaticamente il volume e questa cosa darebbe non pochi fastidi. [VIDEO]

Si tratterebbe in realtà di una vera e propria strategia, messa in piedi per fare in modo che il promo di Adrian riesca sempre ad attirare l'attenzione degli spettatori, in qualunque fascia oraria venga trasmessa.

Peccato, però, che il pubblico social non abbia gradito questo tipo di strategia, puntando il dito contro Mediaset e anche contro lo stesso Celentano, augurandosi che 'tutto questo' possa finire al più presto!