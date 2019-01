Annuncio

Dopo la bellezza di 20 anni Barbara D'Urso torna a indossare il camice de "La Dottoressa Giò". La prima serata di domenica 13 gennaio, infatti, a partire alle ore 21:20, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione della Serie Tv che ha come protagonista la nota conduttrice di Pomeriggio 5 [VIDEO] e "Domenica Live". Dopo aver "colonizzato" la fascia pomeridiana feriale e la seconda parte della domenica, adesso quindi Barbara d'Urso comparirà su Canale 5 anche nella fascia serale, per ridare vita a un personaggio televisivo molto amato dai telespettatori.

La nuova edizione de 'La Dottoressa Giò': dove eravamo rimasti

Domenica 13 gennaio su Canale 5, alle ore 21:20, va in onda il primo episodio della terza stagione della fiction "La Dottoressa Giò".

Nella prima stagione, andata in onda nel 1997, la ginecologa Giorgia Basile, chiamata più semplicemente Giò, perde il figlio che aveva desiderato tanto. Questo evento la porta a concludere il matrimonio con Armando, un avvocato casanova interpretato da Fabio Testi.

Nella seconda stagione, trasmessa in tv a partire dal 1998, la dottoressa deve invece rinunciare al sogno di diventare primario, ma riuscirà ad assumere questa carica nell'intervallo di tempo in cui non l'abbiamo vista in tv. Per colpa di un incidente avvenuto proprio nel reparto da lei diretto, però, ha dovuto svestire il camice per un po' di tempo.

In questa terza stagione, infine, la Dottoressa Giò dovrà vedersela con il nuovo primario di ginecologia Paolo Zampelli e con il dottor Sergio Monti, ovvero colui che ha provocato il suo allontanamento dal complesso ospedaliero.

Il cast della terza stagione

Vecchie conoscenze, volti noti e anche parenti: il cast della terza stagione de "La Dottoressa Giò" si preannuncia quantomai fantasioso e variegato.

Come dicevamo pocanzi, i personaggi più ostili alla Dottoressa Giò saranno il primario Paolo Zampelli, interpretato da un volto noto delle fiction quale Marco Bonini, e il dottor Sergio Monti, il cui camice è invece indossato dal famoso attore francese Christopher Lambert.

La brava Paola Tiziana Cruciani interpreta il ruolo della storica caposala Gigliola, Alessia Giuliani la parte di Sandra, amica e confidente di Giò, mentre Rocco Tanica veste i panni di un ispettore di polizia che contribuirà a fare luce sul decesso di una paziente.

Nel cast della serie, infine, compaiono anche Camilla Ferranti, direttrice sanitaria dell'ospedale, ed Eleonora d'Urso, sorella di Barbara, che nella fiction sarà una paziente che ha il desiderio di diventare mamma [VIDEO].