Annuncio

Annuncio

Potrebbe esserci già aria di crisi tra Giulia De Lellis e Irama? E' questa l'ultima chicca di gossip che ruota intorno al nome della bella influencer lanciata dal programma televisivo Uomini e donne, ideato e condotto da Maria De Filippi. In questi giorni Giulia ha festeggiato il suo 23esimo compleanno e, per l'occasione, ha deciso di organizzare una maxi-festa che si è svolta ieri sera, alla quale, però, non era presente il suo fidanzato Irama, che, dal 5 febbraio, vedremo in gara al prossimo Festival di Sanremo 2019 [VIDEO].

Il compleanno di Giulia De Lellis: assente il fidanzato Irama

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Giulia, dopo aver chiesto consigli ai suoi numerosissimi fan sui social su come organizzare al meglio la sua festa di compleanno, ha deciso di renderli anche partecipi di questo evento e così, nel corso della serata di ieri, ha postato un bel po' di stories sul suo profilo ufficiale Instagram.

Advertisement

In tutte le stories che la De Lellis ha avuto modo di pubblicare sul suo account, non compare mai Irama che, al tempo stesso, dal suo profilo Instagram ha postato dei video dove lo vedevamo da tutt'altra parte. Insomma il cantante non ha festeggiato con Giulia il suo compleanno e ovviamente tale dettaglio non è passato affatto inosservato.

Irama, infatti, ha trascorso la serata di ieri con il suo staff: in questo momento, infatti, sono impegnati con le prove per il Festival di Sanremo e, infatti, nei video che ha postato sui social, lo vediamo proprio che chiede loro come sono andate le prime prove per la kermesse musicale in onda dal 5 febbraio su Raiuno.

Irama a cena con lo staff e gela i paparazzi: 'Niente gossip'

All'uscita del locale, inoltre, vi erano anche dei paparazzi che stavano attendendo Irama [VIDEO] e, a quel punto, il cantante ha 'sbroccato', dicendo loro che non intendeva fare gossip.

Advertisement

I migliori video del giorno

'Viva la musica, viva il cantautorato, niente gossip', ha ripetuto il cantante, mettendo così a tacere tutte le possibili domande sulla sua storia d'amore con Giulia De Lellis.

A questo punto, però, i fan della coppia si chiedono come stiano le cose e soprattutto se ci sia già aria di crisi tra Irama e la De Lellis, dopo appena pochi mesi di fidanzamento. L'assenza alla festa di compleanno ha fatto storcere il naso a moltissimi sostenitori della coppia, i quali temono che stiano attraversando già un periodo di 'stallo'. A questo punto, però, non ci resta che attendere la verità da parte dei due diretti interessati.