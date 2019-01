Annuncio

Beautiful andrà in onda sette giorni su sette anche nel corso della prossima settimana. Mediaset, infatti, ha deciso di riconfermare l'appuntamento festivo [VIDEO] anche domenica 20 gennaio, proprio come accadrà per Una Vita e Il Segreto. Le trame della soap americana del periodo compreso dal 20 al 26 gennaio segnalano un incredibile colpo di scena nella storyline relativa ai danni di Bill Spencer. L'uomo ha scagionato Ridge, affermando di non averlo visto in volto e di non essere convinto che sia stato lui a sparare.

Allo stesso tempo, ha ascoltato la confessione di Liam che si è detto convinto di essere l'attentatore che tutti cercano. Tale certezza terrà banco anche nelle prossime puntate, durante le quali il magnate darà uno sconvolgente ultimatum al figlio se non vorrà finire in carcere.

Ma un ritorno inatteso, da parte di uno storico volto di Beautiful, potrebbe cambiare definitivamente le carte in tavola.

Beautiful anticipazioni: la sconvolgente richiesta di Bill

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate italiane dal 20 al 26 gennaio ripartono dalla confessione di Hope a Liam. Non ha mai smesso di amarlo ed è pronta a formare insieme a lui quella famiglia che hanno sempre desiderato. Resasi conto che qualcosa è cambiato nella sorellastra, Steffy le porrà l'ennesima domanda sui suoi sentimenti e questa volta otterrà l'ammissione che temeva: d'ora in avanti, Hope potrebbe rappresentare un ostacolo nel tentativo di salvare il matrimonio con Liam. Allo stesso tempo anche Bill tenterà di convincere il figlio a tornare con Hope, in questo modo il padre potrà usare tutte le sue carte per convincere Steffy a sposarlo.

Le parole dell'editore si trasformeranno in vera e propria minaccia: se Liam non vorrà essere denunciato [VIDEO] per il tentato omicidio, dovrà lasciare definitivamente la Forrester e lasciarla al padre. Lo strano comportamento di Liam e Hope farà capire a Steffy che la coppia sa qualcosa a lei ignoto. Infatti, dopo poche insistenze con l'ex marito, la Forrester verrà informata sui ricordi di Liam, convinto di essere il vero attentatore. Ma davvero sono andate così le cose?

Trame italiane Beautiful: il ritorno di Taylor

La trama relativa al tentato omicidio ai danni di Bill Spencer sarà caratterizzata da un colpo di scena nel corso delle puntate italiane di Beautiful in onda dal 20 fino al 26 gennaio. Farà, infatti, il suo ritorno a Los Angeles un personaggio assente da diversi anni ma sempre presente nel cuore degli storici fan. Taylor Hayes, la madre di Steffy e Thomas, si presenterà da Bill Spencer e sarà furiosa con lui per quanto accaduto con Steffy. Secondo la psicologa, è lui la causa di tutti i problemi della figlia, che ora aspetta una bambina senza avere Liam al suo fianco.

La discussione avrà subito una piega inaspettata e Taylor finirà con il confessare di essere stata lei a sparare a villa Spencer qualche giorno prima. I ricordi di Liam, dunque, sono falsi? Davanti alle insistenze di Steffy, il marito apparirà ancora molto confuso, dimostrando che forse la commozione cerebrale potrebbe avere interferito notevolmente sui pensieri di quella tragica notte.