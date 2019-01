Annuncio

Questa sera nel corso della seconda puntata di C'è posta per te 2019 in onda su Canale 5 è stata raccontata la storia d'amore di Denise, una ragazza lesbica che ha chiesto aiuto alla redazione del programma di Maria De Filippi per essere accettata dalla sua famiglia. Denise, infatti, dopo aver dichiarato la sua omosessualità è stata cacciata via di casa e adesso che ha deciso di sposarsi con la sua compagna Deborah, ha chiesto ai suoi familiari di riaccoglierla in casa e di 'perdonarla'.

Ragazza lesbica viene rifiutata dalla famiglia a C'è posta per te

Nel momento in cui i genitori di Denise l'hanno vista in trasmissione si sono subito commossi, ma dopo un po' abbiamo visto che la mamma è stata molto dura nei confronti della ragazza, al punto da definirla una 'figlia sbagliata'.

La mamma ha poi aggiunto che quando ha saputo che sua figlia aveva scelto di sposarsi con Deborah si è sentita male e si è rinchiusa in bagno per vomitare.

Parole decisamente molto dure, che hanno scatenato accese discussioni anche sul mondo social, dove in molti si sono schierati contro questa mamma che hanno definito "retrograda".

Alla fine, però, la De Filippi è riuscita a farla ragionare e così abbiamo visto che la donna ha aperto la busta e ha riabbracciato sua figlia.

Al tempo stesso, però, la mamma ha precisato che questo non voleva dire che avrebbe perdonato definitivamente sua figlia e ha aggiunto che non sarebbe andata al matrimonio con Deborah. Alla fine, però, ha cambiato idea, dato che al matrimonio c'è andata!

Il matrimonio tra Denise e Deborah: il video social delle nozze

Subito dopo il racconto della storia di Denise e Deborah a C'è posta per te, infatti, abbiamo visto che sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi è stato caricato un video delle nozze tra le due donne, celebrate a Siracusa. Nel filmato si vedono Deborah e Denise che si uniscono in matrimonio e coronano così il loro sogno d'amore, dopo aver lottato a lungo per farsi accettare.

E nel video in questione postato sulla pagina social di C'è posta per te, si intravedono anche la mamma e il papà di Denise: alla fine, quindi, i genitori hanno accettato l'invito della ragazza e si sono presentati a questo giorno così importante per lei. Anche questa volta, quindi, Maria De Filippi è riuscita nel suo intento: riunire una famiglia con tanto di ovazione da parte del mondo social, che ha apprezzato molto il fatto che la conduttrice abbia raccontato una storia d'amore 'rainbow' in prime time.