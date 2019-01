Annuncio

Questa sera, nel corso della puntata di C'è posta per te in onda su Canale 5, è stata raccontata la storia di Denise, una ragazza lesbica originaria di Siracusa, la quale ha chiesto aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi dopo che i suoi genitori l'avevano cacciata di casa. Il motivo? Non hanno accettato il suo orientamento sessuale e il fatto che Denise avesse deciso di convolare a nozze con la sua fidanzata Deborah. [VIDEO]

Denise rifiutata dalla famiglia perché lesbica, la mamma: 'Figlia sbagliata'

Ecco allora che Denise ha chiesto aiuto alla trasmissione del sabato sera di Maria De Filippi: la ragazza ha chiesto alla redazione di far recapitare il suo invito alla mamma, al papà e al fratello.

In studio, poi, abbiamo visto che mentre il fratello e il papà di Denise sembravano essere molto più disponibili e aperti al dialogo nei confronti della ragazza, la mamma ha puntato il dito contro sua figlia e soprattutto contro la sua fidanzata.

La donna è arrivata a dire che la sua era una "figlia sbagliata" e che da lei mai si sarebbe aspettata questo cambio di orientamento sessuale. Il motivo? Denise è stata fidanzata per otto anni con un ragazzo, con il quale è andata anche a convivere. La madre si diceva convinta del fatto che a sua figlia piacessero gli uomini e per questo motivo non ha visto di buon occhio, in un primo momento, la sua nuova relazione con Deborah.

Successivamente, poi, la donna ha puntato il dito anche contro la fidanzata della figlia, accusandola di essere stata troppo plateale soprattutto sui social, dove fin dal primo momento ha postato le foto che la vedevano al fianco di Denise, mentre si abbracciavano e si baciavano. Scene che la donna non ha accettato, così come non ha gradito la notizia dell'imminente matrimonio tra le due.

'Mia figlia si sposa con una donna? In bagno a vomitare'

Denise e Deborah, infatti, hanno deciso di convolare a nozze [VIDEO]e di unirsi in matrimonio: anche in questo caso la madre non ha gradito la notizia e ha ammesso che dopo aver ricevuto l'sms da parte della figlia, si è rinchiusa in bagno a vomitare. Quando poi le ha mandato la foto dell'abito da sposa, ha ammesso di non averla neppure aperta.

Insomma una reazione dura nei confronti della figlia, anche se poi abbiamo visto che sul finale della storia a C'è posta per te, c'è stato il colpo di scena. La De Filippi è riuscita a far ragionare la donna e così ha scelto di aprire la busta per riabbracciare sua figlia ma non la sua fidanzata, alla quale ha soltanto stretto la mano.