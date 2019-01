Annuncio

Tra anticipazioni e indiscrezioni la storia d’amore tra Denise e Deborah sta già infiammando il web. Le due ragazze saranno protagoniste della seconda puntata di C’è Posta per Te [VIDEO], in onda su Canale 5 con inizio alle 21:10. Nelle ultime ore sul profilo ufficiale Instagram della trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi sono state pubblicate alcune clip relative all’appuntamento del 19 gennaio che vedrà ospiti Chiellini, Barzagli e Bonucci, difensori della Juventus, e Albano e Romina Power.

Nel corso della trasmissione sarà trattata la vicenda che vede protagoniste due giovani siciliane.

In particolare Denise ha invitato i genitori in studio per convincerli ad accettare la relazione con la sua compagna.

“Lo so che non è facile accettare il fatto che sto per sposare una donna ma Deborah mi rende felice” - ha affermato la giovane nel corso del faccia a faccia con i congiunti.

Il confronto in studio con i genitori

Una famiglia siciliana sarà protagonista di una delicata e toccante storia in occasione della nuova puntata di C’è Posta per Te. Denise ha deciso di compiere il grande passo con Deborah ma il padre e la madre faticano ad accettare la relazione tra due donne. Una situazione tutt’altro che piacevole per la giovane che vorrebbe festeggiare il giorno più bello della sua vita al fianco delle persone care. Da qui la decisione di confrontarsi con i genitori negli studi del talk show di Canale 5. “Se sono qui è perché voglio che voi accettate la mia relazione con Deborah e io questo giorno lo voglio condividere con voi.

Papà voglio che mi accompagni all’altare” - ha sottolineato la ragazza.

Non è la prima volta che Maria De Filippi [VIDEO], nel corso delle sue trasmissioni, si occupa di tematiche importanti come la lotta all’omofobia. Due anni fa la conduttrice televisiva ha lanciato il trono gay a Uomini e Donne.

L'appello di Denise al padre e l'indiscrezione social sul lieto fine

La storia di Denise e Deborah ha fatto rapidamente il giro del web e scatenato accesi dibattiti. In molti hanno puntato l’indice sui familiari della siciliana sottolineando che nel 2019 certe discriminazioni non dovrebbero esistere. Una vicenda che stando a quanto emerso nelle ultime ore sui social network, ed in particolare su Facebook, avrà un lieto fine con le due ragazze che convoleranno a nozze con la benedizione dei parenti. In ogni caso non mancheranno i colpi di scena nel corso della puntata del 19 gennaio di C’è Posta per Te. La trasmissione condotta da Maria De Filippi punta a bissare gli ascolti record della settimana scorsa.