C’è posta per te è iniziato solamente da una settimana, ma sta facendo molto discutere. Dopo il signor Tito che lo scorso sabato ha chiuso la busta alla mamma ottantottenne e alla figlia Sara, nel prossimo appuntamento arriverà sul piccolo schermo un argomento che viene trattato come un tabù: l’amore tra due persone dello stesso sesso. [VIDEO]

Lei ama una lei: i genitori non l’accettano

Attraverso le anticipazioni postate sul canale Twitter ufficiale di C’è posta per te, c’è una storia che è pronta ad entrare nel cuore di molte persone.

Una ragazza inviterà i suoi genitori ed il fratello per un confronto. La donna in questione tra le lacrime cercherà di far capire ai suoi familiari di essere felice accanto alla sua compagna, tanto che presto convoleranno a nozze.

Tutto questo però, sembra essere davvero difficile da accettare dai genitori della ragazza. Intorno alla vicenda tra i telespettatori c’è già molta apprensione per sapere come andrà a finire la storia. Chissà se i genitori riusciranno finalmente a voltare pagina ed accettare la figlia, nonostante abbia una compagna al suo fianco. Oppure se decideranno di chiudere la busta senza riuscire a capire ancora una volta le scelte della figlia.

"Noi tra poco ci sposiamo e io questo giorno lo voglio condividere con voi..." #CePostaPerTe pic.twitter.com/XoBe2wzyEr — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 16 gennaio 2019

In questi casi le parole di Maria De Filippi saranno davvero l'ago della bilancia. La conduttrice proverà in tutti i modi a far tornare il sereno all'interno di una famiglia divisa da troppo tempo.

Anche la scorsa settimana aveva bacchettato il signor Tito [VIDEO], dicendogli come facesse a dormire la notte sapendo di avere una figlia che lo cerca ed una mamma, ormai arrivata ad una certa età, che lo aspetta. L'argomento in questione sta molto a cuore alla moglie di Maurizio Costanzo, perché al giorno d'oggi è ancora poco trattato davanti al piccolo schermo. D'altronde cosa bisogna aspettarci dalla 'Queen Mary' dopo aver già portato in tv per la prima volta a Uomini e Donne il trono gay.

Al Bano e Romina Power: ospiti della seconda puntata

La prima puntata di C’è posta per te oltre ad essere segnata dalle storie dei protagonisti, è stata ricordata per gli ospiti arrivati in studio. Dopo Riky Martin ed i conduttori di Tu si que vales Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni, arriveranno negli studi Mediaset una delle coppie più amate dal pubblico: Al Bano e Romina Power. Oltre ai due ex coniugi arriveranno nel programma anche Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli. La sfida a colpi di share per Amadeus si prospetta già in salita.