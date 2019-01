Annuncio

Una storia d’amore contrastata che si è conclusa con un lieto fine. Denise ha scritto a C’è Posta per Te perché i genitori non accettavano la sua relazione con un’altra donna e non intendevano partecipare alle sue nozze. Dall’altra parte il padre e la madre della giovane siracusana hanno preso fin dall’inizio le distanze dalla coppia. Da qui la decisione di invitare i congiunti al programma televisivo di Maria De Filippi [VIDEO] per presentare Deborah, la futura sposa, e convincerli a cambiare idea.

“Voglio che papà mi accompagni all’altare”. La vicenda, trattata nel corso della seconda puntata del talk show di Canale 5, ha fatto il giro del web scatenando polemiche social e critiche nei confronti della famiglia siciliana con la piccata replica della mamma di Denise su Facebook.

Alla fine le due giovani sono riuscite a realizzare il sogno d’amore ed a celebrare l’unione civile alla presenza dei propri cari.

Deny e Deborah, un amore contrastato

Nel corso della seconda puntata di C’è Posta per Te [VIDEO] la signora Mimma ha spiegato di essere rimasta spiazzata dalla decisione di Deny di frequentare un’altra donna. “Mia figlia è stata fidanzata per otto anni con un ragazzo e mi ha sempre detto che le piacevano gli uomini” - ha affermato la madre della siracusana. La donna ha spiegato di aver reagito male quando la figlia le ha mandato la foto in abito da sposa e che era preoccupata anche per i pettegolezzi dei concittadini. “Non è un problema di uomo o donna ma mi ha dato fastidio come si è sviluppata la vicenda. La sua compagna è molto teatrale e posta in continuazione foto sui social”.

Segnali d’apertura sono arrivati da Maurizio, il papà di Denise, che ha voluto ascoltare le parole di Deborah a differenza della moglie e di Gianni, l’altro figlio, che hanno preferito lasciare lo studio. Con grande diplomazia Maria De Filippi ha convinto la madre di Denise a togliere la busta per riabbracciare la figlia e conoscere la compagna. Senza indugiare Maurizio ha stretto la mano a Deborah.

Il lieto fine e le nozze alla presenza dei genitori

Dalla pagina Facebook di Deborah e Denise sono emerse le indiscrezioni sull’epilogo della delicata storia trattata nel corso della puntata di questa sera di C’è Posta per Te. Le due giovani sono riuscite a coronare il loro sogno d’amore ed hanno celebrato una doppia cerimonia. La prima è stata officiata a Milano il 28 settembre mentre la seconda a Siracusa il primo ottobre alla presenza dei genitori di Deny. Nel trailer del matrimonio si nota la presenza di Maurizio, in abito elegante, con la moglie seduta su un divano con altri parenti. Da rilevare che la signora Mimma ha replicato sul suo profilo Facebook alle pesanti accuse ricevute da alcuni utenti per la sua contrarietà alla relazione della figlia con un’altra donna: “Fino a quando non succedete a te, non puoi sapere come ci si sente”.