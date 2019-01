Annuncio

Nel corso del secondo appuntamento di C'è posta per te trasmesso ieri sera in prime time su Canale 5 è stata raccontata anche la storia di Denise, una giovane ragazza di Siracusa la quale ha chiesto aiuto alla redazione del programma di Canale 5 per ricucire il suo rapporto con la famiglia, la quale l'ha ripudiata dopo aver scoperto la sua omosessualità. Una storia che ha ovviamente infiammato il popolo social, dove in moltissimi si sono schierati contro questa famiglia che ha preso le distanze dalla ragazza [VIDEO] "solo" perché ha capito di amare le donne.

Figlia rifiutata dalla famiglia perché lesbica: la storia a C'è posta per te

Denise, in lacrime, ha chiesto ''perdono'' alla sua famiglia, in particolar modo a sua mamma che fin dal primo momento è apparsa molto dura nei confronti di sua figlia.

La donna, infatti, ha ammesso che per lei è stato un vero e proprio shock il momento in cui ha scoperto che sua figlia fosse lesbica, dato che Denise per otto anni è stata fidanzata con un uomo.

La mamma sosteneva che in quegli anni non aveva mai avuto dubbi sull'orientamento sessuale di sua figlia e nel momento in cui ha scoperto la sua omosessualità è rimasta senza parole. Addirittura, quando ha saputo che Denise avesse intenzione di sposarsi con la sua compagna Deborah, si è rinchiusa in bagno ed ha vomitato.

Insomma, un durissimo colpo per la donna ma anche per la ragazza, la quale da un giorno all'altro non ha potuto più contare sull'affetto e sul sostegno della sua famiglia, "solo" perché aveva scoperto di essersi innamorata di una donna. Ecco allora che Denise ha chiesto l'aiuto di C'è posta per te, sperando che l'interdizione di Maria De Filippi potesse far "ragionare" questa mamma e di conseguenza portarla ad accettare il cambiamento di sua figlia.

Il matrimonio tra Deborah e Denise: presenti anche i genitori

Dopo vari tira e molla, abbiamo visto che alla fine la donna ha accettato di aprire la busta [VIDEO], ma ha subito posto la sua condizione: avrebbe salutato e abbracciato soltanto sua figlia e non la sua compagna, aggiungendo che non avrebbe partecipato al loro matrimonio.

Le cose, però, alla fine sono andate diversamente visto che sulla pagina Instagram di C'è posta per te, è stato postato un video inerente proprio le nozze tra Denise e Deborah. Tra i presenti vi sono anche i familiari stessi della bella Denise, tra cui la sua mamma che alla fine ha messo una pietra sopra a tutta questa storia.