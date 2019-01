Annuncio

Annuncio

Questo sabato 19 gennaio, ritorna in prime time su Canale 5 l'appuntamento con C'è Posta per te, il collaudato people show ideato e condotto da Maria De Filippi, da anni ormai leader indiscusso dal punto di vista degli ascolti. Tra le tante storie che verranno raccontate questa sera, vi segnaliamo anche quella di una ragazza lesbica, la quale chiederà aiuto alla trasmissione per poter riallacciare i suoi rapporti con la famiglia, la quale l'ha rinnegata dopo aver appreso la notizia della sua omosessualità. [VIDEO]

Stasera a C'è posta per te la storia di una ragazza lesbica

Le due ragazze originarie di Siracusa: le due hanno scoperto di amarsi e di vivere la loro storia alla luce del giorno, ignare però che la famiglia potesse decidere di non condividere questa loro scelta.

Ecco allora che Deborah, proverà a chiederò aiuto attraverso la trasmissione C'è posta per te e questa sera manderà a chiamare i suoi familiari, per spiegare loro le sue motivazioni e per chiedere di essere di nuovo accettata in famiglia.

Advertisement

Una storia dai contorni molto forti, che sicuramente farà molto discutere anche sul mondo web i telespettatori di C'è posta per te, dove già in tanti si sono schierati contro questa famiglia nel momento in cui hanno avuto modo di vedere il filmato con le anticipazioni della storia, postate sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione.

La ragazza, infatti, in lacrime confessa di essersi innamorata follemente della sua compagna, che in quel momento è proprio al suo fianco e le tiene la mano. Deborah, inoltre, ammetterà di sentirsi pronta per convolare a nozze con la sua compagna ma al tempo stesso chiede di essere 'perdonata' e accettata nuovamente in famiglia.

Un pianto a dirotto quello della ragazza siracusana, che dovrà fare i conti con la ritrosia dei suoi genitori e del fratello: nel video, infatti, sembrerebbe che i familiari non siano disposti a mettere una pietra sopra a questa vicenda.

Advertisement

I migliori video del giorno

Tra gli ospiti di questa settimana di C'è posta per te anche Albano e Romina

Nel corso della nuova puntata di C'è posta per te di quest settimana, inoltre, arriveranno come ospiti anche la coppia d'oro della musica italiana: [VIDEO] parliamo di Albano e Romina Power, i quali saranno il regalo speciale per un loro fan. E poi ancora la serata sarà arricchita dalla presenza di alcuni calciatori della Juventus e in più ci sarà una simpatica signora di una certa età, che chiederà aiuto alla redazione del people show di Canale 5 per cercare l'uomo adatto per lei.