Sabato sera ritorna in prima serata l'appuntamento con C'è posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, di cui verrà trasmessa la seconda puntata di questa edizione dopo il boom assoluto di sabato scorso. Le anticipazioni che arrivano dalla pagina ufficiale Instagram della trasmissione, rivelano che questa settimana - per la prima volta in assoluto - verrà raccontata la storia d'amore di due ragazze lesbiche, una delle quali è stata rifiutata in famiglia dopo aver rivelato la notizia della sua omosessualità. [VIDEO]

La storia di due ragazze lesbiche rifiutate dalla famiglia a C'è posta per te

Una storia che sicuramente farà molto discutere e che indubbiamente accenderà le polemiche e i commenti sul mondo social, proprio come è successo dopo il video di pochi secondi apparso in queste ore sulla pagina ufficiale di C'è posta per te.

Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che nel video anteprima pubblicato sui social, si vede questa ragazza disperata e in lacrime, mentre chiede alla sua famiglia di essere accettata.

La ragazza svela ai familiari che ha deciso di convolare a nozze con la sua fidanzata, perché 'la rende felice' e per tale motivo spera che i suoi genitori e suo fratello possano accettare la sua scelta, senza metterla da parte.

Una scena decisamente molto forte e al tempo stesso molto toccante, dato che la ragazza in questione si lascerà andare ad un pianto disperato e pur non volendo rinunciare alla sua storia d'amore con la ragazza che l'ha resa felice, non intende al tempo stesso stare lontana dalla sua famiglia. Di fronte a tale richiesta, vedremo che in un primo momento i familiari, nello studio di C'è posta per te, resteranno in silenzio e abbasseranno la testa.

Da sabato parte l'attesa sfida tra Maria De Filippi e Amadeus

In attesa di vedere nel dettaglio questa storia e soprattutto come andrà a finire, la De Filippi si gode il successo della prima puntata di C'è posta per te trasmessa sabato scorso in televisione [VIDEO].

La trasmissione ha debuttato con una media di quasi sei milioni di spettatori in prime time, riuscendo a portarsi a casa uno share che per poco ha sfiorato il muro del 30%.

Numeri che fanno tremare la concorrenza: da questa settimana, infatti, su Raiuno arriverà il talent show Ora o mai più condotto da Amadeus, considerato il programma rivelazione della passata stagione televisiva, al punto da riuscire a toccare picchi del 25% di share.