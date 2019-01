Annuncio

Il Segreto continuerà la sua programmazione anche nelle prossime settimane, delle quali vi diamo alcune anticipazioni [VIDEO]: il noto imprenditore Severo Santacruz, impersonato dall'attore Chico Garcia, perfetto per questo ruolo non facile, attraverserà un momento critico per la vita aziendale. C'è una forte crisi economica a Puente Viejo e i costi aziendali sono lievitati molto negli ultimi tempi. Gli viene consigliato di licenziare ma Severo è un uomo tutto di un pezzo e non vuole saperne di mettere in difficoltà i suoi operai togliendo loro il lavoro che gli consente di vivere sereni con le loro famiglie.

Anticipazioni de Il Segreto, Severo deve spiegare la situazione a sua moglie

Visto lo stato di grave crisi aziendale, le banche e i vari creditori attaccano il patrimonio di Severo per soddisfare i loro crediti.

Severo finisce sul lastrico per preservare il posto agli operai. La situazione sembra più delicata di quello che l'uomo immaginava. Ad un certo punto decide di parlare della cosa a Adela e Carmelo. Sapranno i due dare i giusti consigli? Purtroppo trovare una soluzione per mantenere la famiglia in queste condizioni non è facile, dunque non resta che affrontare la situazione di petto e parlare con sua moglie Irene. Severo teme di essere abbandonato dalla donna, quindi rimanda a lungo prima di spiegare che non sa più come fare a mantenere una famiglia a vivere nell'agiatezza.

Il Segreto: la reazione commovente di Irene

Irene ascolta il marito con attenzione e pazienza e, contrariamente a quello che molti si aspetterebbero, decide di restare al suo fianco nella battaglia non facile che li attende per sopravvivere dopo la rovina dell' attività.

Irene spiega di amare il marito per il suo animo buono, non per la sua ricchezza. Quella di Irene è una vera e propria dichiarazione d'amore eterno che non mancherà di commuovere i telespettatori che seguono Il Segreto su Canale 5.

La proposta di Fernando al sindaco di Puente Viejo

Fernando Mesia [VIDEO] chiederà l'intitolazione della scuola del paese a Donna Francisca, data per morta. A questo scopo offre una grossa somma al sindaco. Che fare a questo punto? Accettare sapendo che il denaro è di provenienza illecita? Il sindaco, già turbato dai gravi problemi economici che stanno creando povertà a Puente Viejo, dovrà valutare i pro e i contro per non commettere errori. Ancora una volta il suo marcato senso etico sarà messo a dura prova. In ogni caso resta da capire se Donna Francisca Montenegro è davvero morta o se si è trattato di una manipolazione da parte di qualcuno.