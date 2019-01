Annuncio

Annuncio

A tre anni dal divorzio la coppia più invidiata di Hollywood, Brad Pitt ed Angelina Jolie continuano a far notizia [VIDEO]. I due recentemente hanno trovato un accordo per la custodia dei sei figli, di cui tre sono stati adottati mentre gli altri tre sono biologici. Nonostante sia stato raggiunto un accordo in tribunale, gli animi in famiglia non si sono affatto placati e in particolar modo c’è una persona molto arrabbiata con Angelina Jolie: si tratta dell’ex suocera, che non ha reagito bene al comportamento della ex nuora.

Leggi anche Spoiler Uomini e donne: Andrea sorprende la Langella e lei lo riprende

A quanto pare, secondo un'indiscrezione pubblicata da Radar Online, la mamma di Brad Pitt sarebbe arrabbiata con Angelina Jolie per come ha ridotto Brad Pitt, che in passato ha avuto dei problemi con l’alcool causati dal rapporto nocivo con Angelina.

Advertisement

Jane vs Angelina

Jane, la mamma di Brad Pitt, non ha una buona opinione dell’ex nuora, che considera un'abile manipolatrice nel rapporto di coppia. Inoltre sembra che l’ex moglie non lo lasci in pace nonostante siano ormai divorziati da anni. D’altro canto, anche Jane non ha un carattere affabile e proprio per questo motivo, molto probabilmente, non si è trovata bene con Angelina Jolie. Questo astio tra le due continua dopo il divorzio con l'attore perché, a quanto pare, la Jolie impedirebbe alla ex suocera di vedere i nipotini. Brad Pitt ha sempre fatto in modo di tener fuori la mamma dalla sua relazione con Angelina Jolie che, secondo alcune voci, sarebbe stata disposta ad affrontarla di persona e dire tutto ciò che pensa su di lei.

La storia d’amore tra Brad ed Angelina

Nel 2005 Angelina Jolie e Brad Pitt si conobbero sul set del film Mr e Miss Smith, pellicola incentrata su una coppia di sicari/agenti segreti che, dopo qualche anno di matrimonio, va in crisi ma, come in molte storie cinematografiche, c’è il lieto fine.

Advertisement

I migliori video del giorno

Gli anni passano e l’amore tra i due si consolida sempre di più: Brad prende in adozione due bambini e successivamente arriva la prima gravidanza per Angelina che le darà una bambina Shilloh, seguita dall'adozione di Pax. Nel 2008 Angelina partorisce due gemelli, Knox e Vivienne. Finalmente, dopo un lungo fidanzamento e dopo aver adottato tre bambini e averne avuti altri tre, la coppia consolida il loro sogno d’amore sposandosi nel 2014. Dopo due anni di matrimonio Angelina Jolie, insoddisfatta della sua unione con Brad Pitt, presenta richiesta di divorzio. A tre anni dalla loro separazione la coppia continua a stare al centro dell’attenzione dei gossip.