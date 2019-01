Advertisement

Advertisement

I film e le serie televisive da sempre intrattengono i telespettatori durante le loro giornate, stimolando la loro curiosità con contenuti sempre nuovi ed innovativi, ma se non si fa attenzione si può rischiare di incorrere in grossi pericoli. Passare molte ore di fronte alla televisione o al computer non è così salutare come potrebbe ingenuamente ed apparentemente sembrare, ma non sono solamente questi i pericoli a cui fare attenzione. Ad avere causato non poche problematiche negli Stati Uniti, infatti, sarebbe stato proprio uno tra i film maggiormente seguiti nelle ultime settimane.

"Bird Box" è il nome della pellicola che è riuscita ad attirare migliaia di telespettatori ed appassionati, ed è la stessa che sta allarmando le famiglie.

Bird Box: i pericoli della challenge

Nel film intitolato "Bird Box", la protagonista decide di camminare ed affrontare le proprie paure completamente bendata.

Advertisement

Sappiamo tutti quanto sia complicato riuscire ad orientarsi nel mondo portando una benda sugli occhi, ma all'interno di un film questo diventa semplice quasi come bere un bicchiere d'acqua. La difficoltà, con i vari pericoli annessi, nasce quando le persone decidono di indossare una benda nella vita reale e mettersi alla prova. [VIDEO]

Questo è quanto sta accadendo negli Stati Uniti d'America, dove attraverso i social si è divulgata quella che sembra essere una nuova moda che mette a repentaglio la vita di coloro che decidono di prendervi parte. La sfida in questione prende il nome di "Bird Box Challenge" ed invoglia le persone a bendarsi ed affrontare un qualsiasi percorso all'interno della propria città. In molti decidono di affrontare la sfida all'interno di centri commerciali o supermercati, mentre altri, più impavidi, si "dilettano" nel camminare per le strade trafficate delle città con una benda sugli occhi.

Advertisement

Numerosi sono già stati gli incidenti, al punto da costringere la stessa Netflix a pubblicare un comunicato.

Netflix ed il comunicato contro la 'Bird Box Challenge'

La questione sembra essere sfuggita di mano a molti ed i numerosi incidenti hanno costretto la stessa produzione del film ad emanare un comunicato stampa per allertare gli amanti delle serie televisive e dei film in generale. "Non imitate Sandra Bullock", questo è il messaggio che la Netflix ha deciso di lanciare, pubblicando sul proprio profilo Twitter un comunicato in cui avverte gli utenti dei pericoli ai quali vanno incontro accettando questa nuova moda. "Siamo felici di vedere il vostro amore per il film [VIDEO], ma non vogliamo che i ragazzi e le ragazze finiscano in ospedale".

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes. — Netflix US (@netflix) 2 gennaio 2019

Non si sa come sia iniziata questa challenge né chi ne sia l'ideatore, ma in molti sperano di riuscire ad eliminare la "minaccia".