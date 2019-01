Annuncio

Annuncio

Che la giovane e bellissima Chiara Ferragni sia costantemente osservata da milioni di occhi non è ormai una novità, così come non sembra essere una novità il fatto che il suo corpo venga continuamente messo in mostra, sia per lavoro che per "pura casualità". Ad avere attirato l'attenzione, negli ultimi giorni, sembra essere stato uno tra i numerosi particolari che sono stati trasmessi in tutto il mondo dalle storie pubblicate sui profili ufficiali Instagram dei due coniugi.

In una delle ultime Instagram stories pubblicata da Fedez, infatti, l'amatissima Chiara Ferragni mostra accidentalmente il seno attraverso un accappatoio bianco [VIDEO] non attentamente chiuso.

Advertisement

Il particolare è stato quindi notato dai seguaci della coppia che non hanno certo mancato l'occasione per aggiungere qualche commento al tutto.

Chiara Ferragni ed il seno messo accidentalmente in mostra

La bionda e ricercata Chiara Ferragni non è nuova a questo genere di incidenti e con il tempo ha trovato il modo giusto per riuscire a contrastare elegantemente i suoi "haters". Già in passato era capitato che Fedez pubblicasse qualche storia di troppo sul proprio profilo, specialmente quando ha inquadrato la consorte distesa sul proprio letto per rilassarsi. In quel caso Chiara si arrabbiò tantissimo con il marito, ma solo perché aveva accidentalmente ripreso il suo lato b leggermente scoperto dal vestitino che indossava. Si tratta di piccoli incidenti che, per quanto possano infastidire la fashion blogger, non sembrano essere in grado di rovinare quel così bel rapporto tanto invidiato dai giovani di tutto il mondo.

Advertisement

I due sono così tanto abituati alle critiche che hanno smesso di farci caso, preferendo continuare a vivere la loro vita godendosi viaggi e regali di ogni genere. Ad avere attirato le critiche del web sembra essere stato anche il loro viaggio di nozze, per il semplice motivo che è stato affrontato senza il piccolo Leone. [VIDEO]

Un viaggio che è stato seguito da migliaia di persone grazie ai video ed alle fotografie giornalmente pubblicate dai due amanti. Un viaggio che è stato soprannominato "hot" a causa dei numerosi momenti in cui Chiara Ferragni è stata sorpresa con qualche particolare messo in vista. Iniziando dalla fotografia che la riprende all'interno della vasca da bagno, nuda e ricoperta solamente dalla schiuma e da qualche petalo di rosa, per poi raggiungere il seno che sembra volere sfuggire alla "protezione" di un accappatoio bianco indossato dalla blogger.