Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più amate dai social [VIDEO]: i due colgono ogni occasione per condividere video e foto in cui si mostra la loro vita, spesso invidiata dai fan. La blogger più pagata al mondo ha pubblicato uno scatto che ha mandato letteralmente in delirio i suoi fan. Intanto, spunta un'indiscrezione su una presunta lite dei Ferragnez in luna di miele.

Ferragni criticata sui social

I post pubblicati dalla Ferragni sono seguitissimi e l'influencer non manca mai di condividere scatti della sua quotidianità, ricevendo in cambio numerosi apprezzamenti dal popolo del web.

Durante le ultime ore, l'imprenditrice digitale ha postato su Instagram uno scatto che ha conquistato i suoi fan [VIDEO]. Chiara era senza reggiseno e si copriva con le mani il seno lasciando, però, ben poco spazio all'immaginazione.

Lo scatto ha scatenato le polemiche social, tanti i commenti critici, tra cui: ''Ma sei una madre''. Lo scatto è stato invece molto apprezzato dagli uomini per la bellezza 'artistica' della foto ma anche da diverse donne che riconoscono la sua eleganza ed il suo portamento. Tuttavia, come era prevedibile, ad alcuni follower non è piaciuto quest'idea fotografica dell'influencer. La critica più in voga tra i detrattori è che una neo-mamma dovrebbe mantenere un'etichetta più formale evitando 'certe foto'.

Retroscena della lite tra Fedez e la Ferragni

Qualche settimana fa i Ferragnez sono andati in luna di miele alle Maldive mostrando a milioni di fan i loro numerosi scatti vacanzieri. Ha fatto molto discutere la loro 'fuga d'amore' tra gli appassionati, in quanto Chiara e Fedez non hanno portato con loro il piccolo Leone per evitargli un viaggio così stressante.

Secondo quanto riportato da diverse testate e siti web tra cui Today, nel viaggio di ritorno dalle Maldive i due sposi avrebbero litigato in maniera accesa per 'visioni lavorative' differenti. Difatti la Ferragni si sarebbe schierata dalla parte della suocera Tatiana, per far riflettere Fedez circa la gestione del suo management che, a detta loro, sarebbe mal gestito.

Il rapper italiano non l'avrebbe presa bene, scatenando un litigio con la Ferragni. Nonostante il presunto diverbio, sembra sia tornato il sereno in questi giorni tra la coppia social per eccellenza, viste le foto distese e sorridenti pubblicate su Instagram e Facebook, dove sono seguiti da milioni di fan in attesa di ogni loro movimento.