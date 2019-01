Annuncio

Il 25 gennaio arriva nei negozi il nuovo disco di Fedez [VIDEO]. Paranoia Airlines è il frutto del duro lavoro del rapper italiano. Per riassumere scelte e contenuti dell'album si consiglia l'ascolto di 'Non ci pensi mai' contenuto nell'album 'Sig. BrainWash - L'arte di accontentare'. Nella canzone citata, tra le tante paranoie esternate, è presente l'evocativa frase 'I sogni sono fatti per chi se li può permettere', riconducibile alla perfezione con, appunto, il concetto che gira intorno al suo nuovo lavoro Paranoia Airlines.

Fedez meno 'arrabbiato'

Con questa nuova uscita, dopo anni di cambiamenti e successi, in questo disco si concentra più sul presente rispetto a come aveva abituato i suoi fans; e si può facilmente notare come ci sia meno rabbia nei testi.

Forse merito della paternità o della maturità che avanza, fatto sta che il Fedez di oggi è rinnovato [VIDEO]. Lo dichiara anche in una intervista che quest'album è stato creato con le idee più chiare ed affrontato 'di petto' senza stare sulla difensiva.

16 tracce

Il disco ha 16 canzoni, anche se dovevano essere di meno inizialmente. A TV Sorrisi e Canzoni Fedez dichiara che le tracce dovevano essere 12 ma, negli ultimi momenti, sono subentrate quattro tracce che meritavano di essere inserite per rendere Paranoia Airlines più completo; tra queste spicca la canzone prodotta con la collaborazione di Annalisa.

Il rapper continua l'intervista dicendo che la sua musica è stata spesso accusata di essere creata in laboratorio ma, in realtà, tiene a sottolineare che dietro ogni singola parola di ogni suo brano c'è un'esigenza.

Ha poi aggiunto che ci sono cose artistiche che oggi non rifarebbe, ma che con questo non rinnega il suo passato.

Nessun altro singolo estratto dall'album

Ha dichiarato di non voler pubblicizzare a lungo Paranoia Airlines e non voler estrapolare ulteriori singoli dal disco. Eviterà di fare live nei palazzetti e nemmeno un tour estivo. I fan saranno contrariati probabilmente da queste dichiarazioni, ma potranno sempre apprezzare i suoi lavori durante gli altri mesi del 2019.

Fedez ha anche aggiunto che vorrà motivare i suoi fan stimolando l'acquisto del disco fisico che, oramai, va perdendosi come abitudine sopratutto nel genere rap. Chi acquisterà l'album riceverà in omaggio un capo della Capsule Collection di Diesel, realizzato con la collaborazione di sua moglie, l'influencer Chiara Ferragni. Il rapper italiano ha infine detto che la paranoia gli ha spesso reso difficile la vita e che adesso vuole pensare solo al presente senza tuffarsi in ciò che è stato.