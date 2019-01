Annuncio

Continuano le appassionanti vicende dei ragazzi de La compagnia del cigno, che hanno conquistato il pubblico di Rai 1 anche nel quarto episodio. Il professor Marioni [VIDEO]e la moglie potranno ricominciare una nuova vita, proprio ora che lei è in dolce attesa? Di seguito tutti gli avvenimenti nelle anticipazioni de La compagnia del cigno.

Spoiler sull'episodio 'Scoperte' de La compagnia del cigno

Tra musica e parole, i ragazzi de La compagnia del cigno sono sempre più affiatati e solidali nell'aiutarsi vicendevolmente.

Nel quinto episodio della fortunata fiction [VIDEO], Matteo finalmente confessa ai suoi amici che la madre è morta e si scusa per avergli raccontato delle bugie. I ragazzi accettano le scuse e a loro volta si confidano con l'amico, raccontando a turno le loro difficoltà.

Sarà un momento molto forte di condivisione, in cui i giovani musicisti trovano conforto in un'intimità amichevole, quasi volendo esorcizzare le loro paure. Roberto infatti teme che i genitori, dividendosi, lo separino dalla sorella. Sara ha paura di diventare completamente cieca e di non riconoscere più le persone che ama. Sofia vive il dramma del fratello affetto dal cancro. Rosario non vuole trasferirsi a Firenze con la vera madre, anche se quest'ultima ha vinto la causa di affidamento. Nel frattempo le sorprese non mancano per il professor Marioni, che viene estromesso dall'orchestra, a causa delle lamentele del padre di Domenico.

Anticipazioni dell'episodio 'Rinascere'

Rosario, molto terrorizzato dal fatto di lasciare i suoi amici per recarsi a Firenze, riesce a far slittare la data della partenza, rimandandola al post saggio finale.

Anche se rimarrà fino alla fine delle prove, il ragazzo all'idea di lasciare i suoi amici diventa scontroso e non riesce a vivere i suoi sentimenti amichevoli con la stessa spontaneità di prima. Luca annuncia ai ragazzi che non seguirà più l'orchestra e Matteo si sente in colpa con il professore, pensando che l'allontanamento di quest'ultimo sia dovuto ai loro diverbi avuti in precedenza. Matteo, dopo aver parlato con la direttrice ma invano, si reca dal professore scongiurandolo di rimanere.

Il maestro allora gli confessa che il motivo è un altro e che le cause di tutte le sue difficoltà sono da attribuire alla gravidanza di Irene, che la donna vuole interrompere, poiché ancora traumatizzata dalla morte della figlia in un incidente stradale. Per Marioni riaffiorano i fantasmi del passato: sta male e si riaccende in lui un desiderio di vendetta nei confronti della moglie che il maestro d'orchestra aveva faticato a sopire. Riusciranno i ragazzi a convincere il loro professore a rimanere e a portarli al saggio finale? Irene vorrà tenere con sé il bambino? Nella puntata precedente abbiamo visto come Barbara [VIDEO]allontana Domenico, pur provando dei sentimenti per il ragazzo, ma la paura prende il sopravvento. Cosa accadrà tra i due nel prossimo episodio? Lo scopriremo nella prossima puntata de La compagnia del cigno.