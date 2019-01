Annuncio

Durante la registrazione del 26 gennaio, Lorenzo Riccardi ha annunciato di essere pronto a fare la sua scelta: quella alla quale ha partecipato, infatti, è stata la sua ultima puntata da tronista di Uomini e donne. Le anticipazioni su quello che è successo in studio l'altro giorno, però, raccontano di un inaspettato cambio di rotta che il ragazzo sembra aver fatto nei confronti delle sue corteggiatrici: se con Giulia Cavaglià è stato comprensivo e dolce, con Claudia Dionigi il protagonista del Trono Classico si è scontrato più volte, portando tanti a pensare che la sua decisione finale ricadrà sulla torinese.

Le ultime esterne di Lorenzo con Claudia e Giulia

Sabato 26 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, quella nella quale è stata svelata l'identità del nuovo tronista: il modello Andrea. [VIDEO] Durante la giornata di ieri, però, Maria De Filippi ha anche informato il suo pubblico che, dopo Teresa Langella, un altro protagonista del Trono Classico è pronto a scegliere: stiamo parlando di Lorenzo Riccardi.

Le anticipazioni che sono apparse sul web al termine del consueto appuntamento settimanale con la versione "giovani" della trasmissione, hanno fatto sapere che il ragazzo ha spiazzato di nuovo tutti con il suo comportamento. Se fino a poche ore fa sembrava quasi scontato che la preferenza del pugliese fosse per Claudia Dionigi, ultimamente le cose potrebbero essere cambiate a favore della "rivale" Giulia Cavaglià.

Le esterne che ha fatto Lorenzo prima di comunicare a tutti la sua imminente scelta, si dice siano state belle con entrambe le corteggiatrici, ma la torinese sarebbe stata più dolce e disponibile al dialogo rispetto all'altra.

Nonostante abbia baciato tutte le due le sue spasimanti, in tanti hanno avuto l'impressione che Riccardi fosse più propenso verso Giulia nell'ultima puntata, tanto da puntare più volte il dito contro Claudia e il suo modo di fare a suo parere più freddo e distaccato del solito.

La romana, dopo aver ballato sia con Ivan Gonzalez che con la new entry Andrea, ha confessato di essere stanca dell'atteggiamento del tronista, di non voler più fare nulla per lui e di aspettare con ansia il giorno in cui sceglierà.

Le scelte dei tronisti di U&D in prima serata a febbraio su Canale 5

Chi pensava che sarebbe stata sicuramente Claudia la scelta di Lorenzo [VIDEO], dunque, nelle ultime ore ha iniziato ad avere dei dubbi: forse mai come in questo caso, sembra essere piuttosto incerto il finale del trono di uno dei protagonisti di Uomini e Donne.

Nel corso della puntata del 26 gennaio, inoltre, Maria De Filippi ha fatto sapere che le scelte dei 4 tronisti attualmente in carica avverranno a ridosso della messa in onda su Canale 5; per evitare così che sul web trapelino anticipazioni su quello che accadrà nel castello, la redazione ha deciso che le feste di fidanzamento di Ivan, Lorenzo, Luigi e Teresa saranno registrate pochi giorni prima rispetto alla data in cui saranno trasmessi gli speciali in prima serata del programma (si parla di tre venerdì sera di febbraio).