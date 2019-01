Annuncio

Annuncio

Un triangolo amoroso inaspettato quello tra Fabrizio Corona, Silvia Provvedi e Fedez. Lo ha confessato l'ex fotografo dei vip a Verissimo da Silvia Toffanin. Nel corso della puntata, Corona ha raccontato che durante la sua relazione con la bruna de Le Donatella, ha avuto diverse scappatelle con altre donne, così come lei ha avuto altri flirt con altri uomini. Una serie di tradimenti (veri o presunti) che si sarebbero fatti a vicenda. La Provvedi, stando a quanto scritto da Corona nel suo libro "Non mi avete fatto niente", lo avrebbe tradito con Fedez, un altro cantante e un noto calciatore.

Corona a Verissimo: 'I tradimenti sono veritieri...'

Nel corso dell'intervista, la conduttrice Silvia Toffanin ha chiesto a Fabrizio Corona: "Nel tuo volume racconti che con Silvia Provvedi ci sono stati diversi tradimenti, sia da parte tua che da parte sua.

Advertisement

Quando hai scritto che la tua ex fidanzata ti ha tradito, parli di Fedez?". Poi, l'ex re dei Paparazzi ha risposto confessando: "I tradimenti sono veritieri. Almeno io so che sono veritieri, poi magari non lo sono. Si parla di Fedez, un altro cantante e di un famoso calciatore". Corona ha continuato dicendo: "Silvia mi ha tradito diverse volte [VIDEO]. Ho iniziato io, poi lei lo ha fatto per ripicca. Gli ultimi tre mesi insieme sono stati assurdi, litigavamo quasi sempre. L'ho rivista recentemente e l'ho trovata in forma. Spero che un giorno torneremo ad essere amici".

La smentita di Chiara Ferragni riguardo 'le corna' di Fedez

Dopodiché, un'ammiratrice ha chiamato in giudizio Chiara Ferragni su Instagram per chiederle se è vero il fatto che il marito Fedez l'abbia tradita con Silvia Provvedi.

Advertisement

I migliori video del giorno

La risposta della fashion blogger più influente del mondo non si è fatta attendere: "Ma ti pare?". Quindi, la Ferragni ha smentito il tradimento di Fedez [VIDEO], il cantante in teoria potrebbe comunque aver avuto una piccola "scappatella" con la mora de Le Donatella molto prima del fidanzamento con l'influencer bionda. Infatti, secondo alcuni utenti di Twitter il flirt con la Provvedi risalirebbe a quando Fedez era ancora fidanzato con Giulia Valentina, che sarebbe stata poi lasciata.

aspettate mi state dicendo che la storia tra Fedez e Giulia Valentina è finita perché lui l’ha tradita con Silvia Provvedi????? Senza parole #Verissimo — Hayl (@killasvodka) 19 gennaio 2019

Insomma, ci sono tantissime ipotesi su questa storia piena di scandali che era ancora sconosciuta a tutti gli amanti del Gossip, ma qual è esattamente la verità? Non ci resta che scoprirlo attendendo le prossime indiscrezioni per avere maggiori chiarimenti.