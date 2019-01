Advertisement

Advertisement

Sono trascorsi vari mesi dalla fine della loro relazione e malgrado ciò Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano ad alimentare, tra i loro sostenitori, la speranza di un possibile ritorno di coppia. La famosa ex coppia nata all'interno dello studio di Uomini e donne (il people show condotto da Maria De Filippi) si è detta "addio" in seguito ad un errore commesso dall'ex tronista [VIDEO]veronese. Solo qualche settimana fa abbiamo scoperto del tradimento di Andrea nei confronti di Giulia: notizia che l'ex corteggiatrice romana ha deciso di rivelare sui social.

Leggi anche Andrea Damante si tatua una ragazza sul braccio: i fan pensano subito a Giulia De Lellis

Tralasciando i particolari che hanno caratterizzato l'ormai ex coppia, l'attenzione si focalizza sul nuovo tatuaggio di Andrea che ritrae un volto femminile e una rosa.

Advertisement

Il tatuaggio in questione che l'ex tronista ha pubblicamente mostrato sui social ha creato non poche chiacchiere virtuali secondo le quali il ragazzo avrebbe dimostrato (anche attraverso questo tatuaggio) di pensare ancora a Giulia: scopriamone tutti i dettagli.

Gossip News: il tatuaggio 'speciale' di Andrea Damante

Anche Giulia De Lellis ha tatuato una rosa dopo la fine della sua storia d'amore con Andrea e per tale ragione il nuovo tatuaggio di Damante sembra accomunarsi in qualche modo a quello della sua ex fidanzata. Accanto al volto e alla rosa impressa sulla pelle, l'ex tronista di Uomini e Donne [VIDEO]ha riportato la parola "Alive" che significa "vivo". A quanto pare il tatuaggio di Andrea non sarebbe stato fatto a caso. Come ben sappiamo il giovanissimo dj si ritrova a farsi forza da solo al contrario dell'ex fidanzata che, invece, vede accanto un nuovo fidanzato, Irama.

Advertisement

Ma la solitudine non pesa ad Andrea che, invece, ha dichiarato di voler intraprendere un nuovo anno dedicato a se stesso. In merito a quelli che sono i suoi obiettivi futuri, come lui stesso ha fatto sapere, non vi è più alcuna connessione con Giulia. Le parole di Damante nei confronti della De Lellis sono state abbastanza chiare: l'ex tronista non ha più alcuna voglia di parlare ancora di Giulia.

Andrea Damante "vivo": impresso sulla pelle

Andrea Damante è "vivo" e ha deciso di imprimerlo sulla pelle. Il ragazzo veronese, malgrado la voglia di pensare solo a se stesso come buon proposito del 2019, ha anche rivelato di credere in un amore esagerato: quell'amore che sebbene non abbia trovato in Giulia, è ancora pronto a cercare ma senza alcuna fretta. Damante ha infatti dichiarato di voler rimanere attualmente da solo.