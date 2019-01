Advertisement

Dopo un lungo tempo di assenza dal mondo dello spettacolo e dal web, Sara Affi Fella ha deciso di parlare pubblicamente ponendo le sue scuse a Maria De Filippi. Per chi non è a conoscenza dei fatti, l'ex tronista ha creato un vero e proprio scandalo all'interno dello studio Mediaset di Uomini e donne. Sara ha infatti mentito alla redazione televisiva del programma dichiarandosi single e accettando il trono decidendo di mantenere segreta la relazione con Nicola Panico.

Fidanzata durante il trono a Uomini e Donne [VIDEO], Sara ha registrato la sua scelta, ricaduta sul corteggiatore Luigi Mastroianni (oggi attuale tronista del programma).

Si è trattato di uno scandalo che sino ad oggi ha generato non poche chiacchiere di cui tante altre, a quanto pare, sembrerebbero essere pronte ad emergere in rete in seguito alle dichiarazioni pubbliche che Sara ha recentemente rilasciato nel corso di una intervista.

La Fella, infatti, ha deciso di scusarsi con la conduttrice del people show ammettendo di essersi approfittata della situazione.

Uomini e donne, Sara Affi Fella parla pubblicamente per la prima volta dopo lo scandalo

Ricordiamo che dopo lo scandalo generato a Uomini e Donne Sara ha deciso di allontanarsi dal mondo virtuale chiudendo il proprio account social su Instagram. [VIDEO] Oggi l'ex tronista ha deciso di parlare pubblicamente rilasciando un'intervista al settimanale "Chi", in cui ha dato sfogo a tutti i suoi sentimenti. Nel corso delle dichiarazioni al settimanale, la donna ha confessato di essere stata male dopo lo scandalo scoppiato in tv confessando che il suo malessere interiore l'ha vista diventare anoressica. "E' stato tutto un errore", ha rivelato la Fella la quale ha fatto sapere di aver vissuto un periodo di anoressia e di essere attualmente in cura con uno psicologo.

"Non cerco la fama ma vorrei poter andare a prendere un caffè senza sentirmi addosso gli sguardi di odio della gente", si è sfogata così Sara Affi Fella.

Sara dopo lo scandalo: 'Ci metto la faccia'

"Ci metto la faccia e chiedo scusa a Maria De Filippi e alla redazione". Così si è scusata Sara, ammettendo di aver tradito la fiducia della redazione di Uomini e Donne. "Più volte ho detto a Nicola di voler abbandonare ma lui mi ripeteva che questa poteva essere un'opportunità. Dovevo ascoltare me stessa ma non ne ho avuto il coraggio anzi ne ho approfittato proprio come se fossi drogata della tv", ha infine dichiarato la Fella.