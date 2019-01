Advertisement

Tra i protagonisti più chiacchierati e discussi dell'ultima edizione di Uomini e donne vi è sicuramente Andrea Dal Corso, ben noto al pubblico non soltanto per la sua partecipazione al dating show Mediaset nelle vesti di corteggiatore ma anche per aver preso parte a Temptation Island nelle vesti di tentatore. In queste ore, però, Andrea ha spiazzato tutti, raccontando per la prima volta sui suoi canali social del terribile periodo della malattia che lo ha colpito e che lo ha fatto soffrire per diversi anni. [VIDEO]

Uomini e donne, Andrea Dal Corso parla della sua malattia

Nel dettaglio, infatti, Andrea Dal Corso ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram una foto in cui diceva ai fan che per la prima volta aveva il coraggio di parlare della sua malattia.

Trattasi della Sindrome di Raynaud, una patologia rara che colpisce soprattutto le arterie ed è caratterizzata da brevi episodi di vasospasmo, dove si perde letteralmente l'utilizzo delle dita.

Andrea ha raccontato sui social che in un primo momento, i medici gli dissero che non era una malattia curabile e ovviamente questa cosa lo fece un po' preoccupare. Tuttavia il corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e donne, ha rivelato che quest'anno è accaduto qualcosa di particolare. Nessuno dei sintomi della Sindrome di Raynaud è riapparso e in un certo modo Andrea si può ritenere guarito da questa malattia. 'Anche un amore logorante spesso incide', ha scritto Andrea nel suo post-sfogo su Instagram, dove in molti hanno letto una sorta di frecciatina velata anche nei confronti della bella Teresa.

Andrea, infatti, in queste settimane si è sempre professato interessato per davvero alla bella tronista, la quale però continua ad avere dei dubbi su Andrea e ritiene che non sia limpido e cristallino come sembra.

Proprio per questo motivo, Teresa scelse di eliminare Andrea dalla trasmissione, mandandolo a casa in lacrime.

'Sono incredulo del vostro affetto', scrive Andrea sui social

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso [VIDEO] tra Andrea e Teresa a Uomini e donne, in queste ore il ragazzo è stato travolto da un'ondata incredibile di affetto. In moltissimi hanno voluto fare sentire il loro calore ad Andrea dopo la confessione inaspettata della malattia e in tanti hanno scritto su Instagram di soffrire della stessa sindrome.

Lo stesso Andrea ha ammesso di essere sorpreso dal calore dei suoi fan. 'È incredibile, non avrei mai pensato di leggere centinaia di commenti di persone che soffrono del mio stesso disagio', ha chiosato il corteggiatore sui social.