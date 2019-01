Advertisement

Il giorno dell'operazione di Francesco Chiofalo è arrivato: oggi 9 gennaio l'ex fidanzato di Temptation Island si sottoporrà ad un lungo intervento chirurgico [VIDEO] per rimuovere il tumore al cervello. La paura è tanta, come più volte il romano ha affermato nel profilo Instagram, ma nonostante tale preoccupazione, il ragazzo ha comunque voluto rivolgere un ultimo pensiero attraverso un video nel quale ha espresso i suoi timori ma anche attraverso il quale ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini dopo l'annuncio della grave malattia.

Instagram, Francesco Chiofalo prima dell'operazione

Dopo la scoperta del tumore al cervello, Francesco Chiofalo aveva tenuto spesso informati i fan circa le sue condizioni di salute.

Affidandosi alle Instagram Stories, dove raramente aveva mostrato il suo volto, il personal trainer romano aveva spiegato di essere molto spaventato in vista dell'intervento chirurgico che durerà circa 18 ore. Il suo timore, in particolare, è quello di svegliarsi diverso, a causa delle conseguenze dell'asportazione del tumore. Ieri sera, prima di andare a dormire, l'ex fidanzato di Temptation Island Vip ha però rivolto un ultimo pensiero prima dell'intervento [VIDEO] attraverso un video nel quale ha spiegato di essere spaventato ma allo stesso tempo di sperare che tutto vada per il meglio. "Spero che non sarà l’ultima volta che vedrete il mio faccione e spero di rivedere questo video per riderci sopra come un vecchio ricordo", ha rivelato Francesco che ha ringraziato tutte le persone che hanno continuato ad inondarlo di messaggi di stima e di sostegno in questi ultimi difficilissimi giorni.

I fan preoccupati per le sue sorti potranno comunque continuare a seguire il suo profilo per sapere gli esiti dell'intervento. Nello stesso video, Francesco ha confessato: "Non ho mai avuto tanta paura". Il ragazzo ha precisato inoltre di avere affidato la sua pagina ad una persona di fiducia che scriverà com'è andata l'operazione, informando su tutti gli sviluppi dei prossimi giorni.

Tantissimi messaggi per Francesco Chiofalo

Il mondo del web si è mobilitato per sostenere Francesco Chiofalo nella battaglia contro il tumore al cervello, da lui scoperto per caso. Il ragazzo si era infatti recato in ospedale in seguito ad un piccolo incidente e le radiografie gli avevano svelato la terribile diagnosi, da lui successivamente condivisa con i followers su Instagram. Nei giorni successivi, in tantissimi lo hanno sostenuto attraverso messaggi che lui successivamente ha ripubblicato come ringraziamento per questo incredibile e inaspettato affetto. Tra i volti noti che si sono espressi per per invitarlo a non smettere di lottare ricordiamo alcune persone legate all'universo di Maria De Filippi tra le quali Alex Migliorini, Ursula Bennardo, Emanuele Trimarchi, Pietro Tartaglione, Manuel Vallicella, Oronzo Carinola, Pierpaolo Petrelli e moltissimi altri.

Gli hanno augurato di essere forte, convinti che ce la farà, anche Simona Ventura e Fabrizio Corona, insieme a migliaia di utenti non famosi, che oggi attendono con preoccupazione e speranza l'esito dell'intervento.