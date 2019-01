Advertisement

Apri e vinci: il titolo del nuovo quiz che sarà condotto da Costantino della Gherardesca su Rai 2, a partire da lunedì 7 gennaio, è già ampiamente esaustivo sulle modalità del gioco. In questo nuovo game show pomeridiano [VIDEO], infatti, il conduttore di "Pechino Express" si recherà personalmente sotto le case degli italiani, suonerà il citofono e inizierà subito a interrogare i papabili concorrenti. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.45 alle 17.15, il sabato alle ore 16.20 e la domenica alle ore 20.00.

Il regolamento di Apri e Vinci, il nuovo quiz di Rai 2

A metà pomeriggio di lunedì 7 gennaio sarà trasmessa in tv da Raidue [VIDEO] la prima puntata del quiz Apri e Vinci.

Ad ogni appuntamento il conduttore Costantino della Gherardesca si avvicinerà ad una casa, suonerà il citofono e porrà una domanda agli inquilini dell'abitazione. Se la risposta sarà esatta allora Costantino chiederà di salire in casa per dare il via al gioco vero e proprio.

Da quel momento potranno giocare tutti i familiari, ovvero genitori, nonni, figli, conviventi, zii e altri familiari. Il montepremi finale consiste in un premio in gettoni d’oro che potrà essere vinto rispondendo con esattezza a dieci domande di diverso valore e di crescente difficoltà.

Per ogni risposta corretta i concorrenti aumenteranno i loro introiti, ma dopo due risposte sbagliate Costantino e le telecamere si sposteranno in un’altra abitazione. Se il nucleo familiare partecipante si dovesse trovare in difficoltà durante lo svolgimento del gioco può contare su un bonus rappresentato dall’aiuto del vicino di casa.

Qualora la famiglia partecipante riuscisse ad arrivare alla domanda finale potrà scegliere se fermarsi e tenere quanto vinto fino a quel momento, oppure provare a rispondere esattamente alla cosiddetta “Domanda Porcellino”, per conquistare il montepremi finale di 2.500 Euro.

Mentre Costantino si recherà nelle varie abitazioni farà giocare anche i passanti: chi risponderà con esattezza alle sue domande vincerà un apri-bottiglie della trasmissione.

Crediti del programma

Apri e Vinci è il riadattamento italiano di Cash at your door, un progamma israeliano di grande successo distribuito da All3Media ed esportato in sette stati quali U.S.A., Serbia, Belgio, Turchia, Kazakistan e Repubblica Ceca.

La trasmissione è prodotta da Raidue in sinergia con Stand By Me. Il programma è diretto da Cristian Di Mattia, gli autori sono Simona Forlini, Francesco Ricchi e Pasquale La Forgia.