La nuova registrazione del trono over di Uomini e donne avvenuta lo scorso venerdì, ci svela che anche nel nuovo anno ci saranno molti colpi di scena riguardanti i protagonisti del dating-show di Maria De Filippi. In attesa del ritorno in onda della trasmissione nel pomeriggio di Canale 5 previsto per lunedì 7 gennaio, le anticipazioni sulle nuove registrazioni ci svelano che Gemma è di nuovo alle prese con vecchi problemi. Oltre alle discussioni con Tina, la dama torinese è in crisi con Rocco Fredella [VIDEO] e sembra che tra i due sia definitivamente finita.

Problemi anche per la dama Angela aspramente criticata dagli opinionisti, tanto che la donna esce dallo studio di Uomini e donne in lacrime dichiarando di voler abbandonare il programma.

Trono over, spoiler: crisi di pianto per Angela, lascia Uomini e donne?

Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne del 4 gennaio fornite dal sito 'Il Vicolo delle news' ci fanno sapere che nello studio di Maria De Filippi non sono certo mancate le discussioni. Protagonista ancora una volta la signora Angela, duramente attaccata da Tina e Gianni per il suo atteggiamento. Gli opinionisti hanno confezionato un 'regalo' speciale per la donna, un filmato che raccoglie tutti i momenti in cui Angela dichiara di essere interessata all'aspetto economico dei suoi corteggiatori. La discussione che ne scaturisce con Tina e Gianni, che tra l'altro la provocano tutto il tempo, porta infine la dama del trono over ad avere una vera e propria crisi di pianto. Gli spoiler ci svelano che Angela in lacrime uscirà dallo studio, dichiarando di non voler più tornare in trasmissione [VIDEO].

Anticipazioni Uomini e donne: Gemma e Rocco si sono lasciati (ancora)

In attesa di sapere se Angela deciderà di abbandonare il trono over, dalle anticipazioni sulla registrazione del 4 gennaio veniamo a sapere che anche per Gemma non sono momenti facili. Oltre ai consueti battibecchi con la Cipollari, sembra che la frequentazione con Rocco Fredella sia giunta al termine [VIDEO]. Il cavaliere, al centro dello studio, ha accusato la Galgani di non essere mai stata interessata realmente a lui e di averlo usato solo per i suoi scopi. Stesse accuse mosse anche da Tina in precedenza. Sta di fatto che, dopo aver discusso animatamente, i due si accomodano nei rispettivi posti. Altro discorso per Armando, il quale torna a Uomini e donne chiedendo scusa per il suo comportamento, non essendo stato chiaro sul suo rapporto con Noel. Il cavaliere infatti tramite un filmato, racconta la sua verità sul rapporto con la ex dama. Discorso che verrà ripreso nelle prossime anticipazioni del trono over di Uomini e donne.