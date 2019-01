Advertisement

Chiara Ferragni e Fedez sono in luna di miele e, anche da lì, non smettono mai di condividere quanto gli accade con i propri follower, anche nei momenti privati, trovandosi di fatto in un perenne reality show. Questa volta la Instagram Stories che ha fatto mormorare il web è stata fatta nel bagno del resort extra lusso alle Maldive, dove i due si trovano attualmente. Finalmente i due hanno potuto dedicare un po' di tempo a se stessi, dopo il matrimonio, celebrato a settembre.

Chiara Ferragni fa un video a Fedez in bagno

Nel video, realizzato in bagno [VIDEO] dalla Ferragni, Fedez è stato ripreso allo specchio, intento a 'sistemare' le parti basse, in particolare il laccio dei pantaloni e dintorni.

Proprio per questo, lo stesso cantante ha esclamato: 'Amore, mi stavo mettendo a posto il cordino sulle mie parti intime'. Lei, ripetendo quanto detto da Fedez, ha ridacchiato, divertita. Il tutto in lingua inglese e, dunque, a favore anche dei tanti fan del social network che seguono la coppia anche dall'estero.

A vedere il video si intuisce che i due si divertono sempre molto insieme, senza rinunciare ai ristoranti di lusso e ai paesaggi marini mozzafiato delle Maldive. Dopo il video della Ferragni, è arrivata poi una piccola vendetta da parte di Fedez che, durante una Instagram Stories, ha prima fatto uno zoom malizioso, per poi pubblicare una foto che ritrae la Ferragni in un momento decisamente particolare.

Fedez si vendica con un altro video e una foto della Ferragni

Nella foto pubblicata da Fedez, si vede il volto di sua moglie, mentre si è appena messa una maschera per il viso, volendo farne dunque un ritratto ironico.

Insomma, si capisce che i due sanno utilizzare molto bene questo mezzo di comunicazione social [VIDEO], divertendosi in questi siparietti, a volte anche trash. Inoltre il cantante pensa quasi sempre al lancio della sua nuova canzone 'Prima di ogni cosa' e, per promuoverla, nulla di meglio che i social network, dove milioni sono gli utenti che lo seguono. Molti di più, però, sono quelli su cui può fare affidamento Chiara Ferragni e, anche per questo, la promozione mediante il suo account, anche mediante questi sketch, risulta particolarmente efficace. La canzone in questione è dedicata al suo primogenito Leone, nato proprio dalla relazione con la nota fashion blogger Ferragni. Fedez e Chiara Ferragni comunque, anche all'inizio di questo nuovo anno, si confermano una delle coppie social più seguite.